Mirada de Tango Quartet in concerto al Bravo Caffè

Martedì 5 giugno 2018 ore 21,30



Mirada de Tango Quartet al Bravo Caffè

Via Mascarella,1 - Bologna



Alessandro Bonetti - violino .

Manuela Turrini - fisarmonica

Roberto Salario - contrabbasso

Claudia D'Ippolito - pianoforte



Musiche di: Astor Piazzolla



Mirada de tango nasce a Bologna dall'incontro di quattro musicisti di formazione prevalentemente classica, animati dal desiderio di riscoprire, studiare ed offrire all'ascolto brani di Astor Piazzolla, in omaggio all'idea, maturata dallo stesso Maestro, che il tango sia una musica da suonare ancor più che da ballare.

Il repertorio per quartetto, esempio grandioso del nuevo tango inaugurato dal compositore argentino, esprime meravigliosamente la dimensione originale ed innovativa conferita al tango da Piazzolla, attraverso influenze jazz, molteplici contaminazioni e sperimentazioni musicali.

I brani proposti, fra cui si evidenziano il celeberrimo Libertango e l'eccezionale Las cuatro estasciones porteñas, sono eseguite dalla fisarmonica di Manuela Turrini, dal violino di Alessandro Bonetti, da Claudia D'Ippolito al pianoforte e Roberto Salario al contrabbasso. Gli interpreti svolgono nell'ambito professionale privato attività didattica e concertistica che spazia dal repertorio classico a generi diversi, dal rock al jazz, dalla musica popolare alla contemporanea.