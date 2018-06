Mirada de Tango Quartet alla terrazza del Teatro Comunale

Mercoledì 4/07/2018 alle ore 21.30



presso LA TERRAZZA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA



MIRADA de TANGO QUARTET



Alessandro Bonetti (violino)

Manuela Turrini (fisarmonica)

Claudia D'Ippolito (pianoforte)

Roberto Salario (contrabbasso)



si incontrano a Bologna animati dal desiderio di riscoprire, studiare ed offrire all'ascolto brani di Astor Piazzolla, in omaggio all’idea, maturata dallo stesso Maestro, che il tango sia una musica da suonare ancor più che da ballare. Il repertorio per quartetto, esempio grandioso del nuevo tango inaugurato dal compositore argentino, esprime meravigliosamente la dimensione originale ed innovativa conferita al tango da Piazzolla, attraverso influenze jazz, molteplici contaminazioni e sperimentazioni musicali.



promosso da: Fondazione Teatro Comunale di Bologna in collaborazione con Tavola della Signoria