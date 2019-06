Mirada de tango quartet in concerto alla rassegna "i suoni degli angeli"

Sabato 24 agosto alle 20,45 il Mirada de Tango quartet in un “Tributo ad Astor Piazzolla”. I brani proposti dal quartetto, fra cui si evidenziano “Libertango” e “Las cuatro estasciones porteñas”, sono eseguiti dalla fisarmonica di Manuela Turrini, dal violino di Alessandro Bonetti, da Claudia D’Ippolito al pianoforte e Roberto Salario al contrabbasso.

Il meraviglioso Giardino degli Angeli si trova a Castel San Pietro Terme (BO), in via Tosi (Zona Stadio).

“Il Giardino degli Angeli onlus” organizza la Rassegna al fine di raccogliere fondi a favore di progetti di ricerca rivolti alla ricerca medica sulle malattie metaboliche.

Ingresso a offerta libera

Gli sponsor

Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, Carrozzeria Augusta, Sos Graphics, Rizomedia agenzia di comunicazione, Studio Carati TM Consulting, Dal Fiume Group, Zenzero Blu, We Rock, Berardi bullonerie, Erboristeria Durga, il Palazzo di Varignana, Cantine Sgarzi Luigi, MEF, Domos by S&L e il Gruppo Hera”.

In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Cassero, via Matteotti 1, Castel San Pietro Terme.