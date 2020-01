Miscellanea 2020: 26 artisti contemporanei espongono la sera della White Night

MISCELLANEA 2020 Eventi correlati a WhiteNight Artefiera Bologna



Dal 25 gennaio al 2 febbraio 2020 a La Corte di Felsina

Miscellanea 2020

Ventisei artisti contemporanei espongono in concomitanza con la manifestazione White Night di Artefiera Bologna 2020

Sabato 25 gennaio alle ore 18 Vernissage con aperitivo offerto dallo staff

Entrata libera



In occasione di White Night la città di Bologna è aperta all’arte

Espongono:

AnnaRitaBarbieriPaoloBassiLisaBeneventiCostantinoCacchioneIlCusta

GabrieleCocchiRobertaCoral Eroif DaniloFioreFernandoFalconi BrunoFustini

MarcoGagliardiAlessandraGeneraliTizianaGualandi NicolettaGuerzoni MariaLuigiaIngallatiFabrizioMalagutiIreneManenteMariquitaAlexandraMarinova

GraziellaMassenzNagraPatriziaMenozziVitoDavideMonaco MuryanPasquale CelanoPatriziaPaciniLaurentiSimonaSimoniniSonia Vaccari

AnnekeVanVlotenStefaniaZini

Sabato 01 febbraio alle ore 17.30 lo scrittore Erik Bussolari presenta il suo nuovo romanzo ‘L’ arte di Vivere’ Cavinato editore

La avvincente storia di un giovane che compie un viaggio avventuroso nelle antiche terre dei Maya dove incontra uno sciamano che lo condurrà a visitare il magico mondo di una dimensione oltre la realtà

Entrata libera (30 posti seduti)



La mostra è aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 19, fino al 2 febbraio 2020

La Corte di Felsina, via Santo Stefano 53, Bologna

www.lacortedifelsina.it

Gallery