Il mistero della tomba: caccia al tesoro

Una tradizione racconta che nel medioevo fu scoperta a Bologna una tomba di epoca romana, con una semplice scritta incisa su di essa: SYMON.

L’idea che fosse la tomba del discepolo a cui Gesù aveva affidato la fondazione della Chiesa fece arrivare un imponente flusso di pellegrini a Bologna, invece che a Roma.

Il Papa del tempo si preoccupò che Roma potesse perdere il suo ruolo e ordinò la sparizione della tomba.

Da quel momento in poi, una setta segreta è incaricata della protezione del segreto: la città è disseminata di simboli ed enigmi per impedire a chiunque di scoprire un segreto che potrebbe cambiare una tradizione vecchia quasi due millenni.



Oggi tocca a voi provare a svelare questo segreto e scoprire il luogo in cui la setta ha nascosto la tomba.



Play the City vi aspetta a Bologna, per un evento senza precedenti. Un gioco urbano alla scoperta degli indizi che vi porteranno a scoprire dove si trova la tomba dell’apostolo che ha fondato la Chiesa!



Tra grandi strade, palazzi storici, chiese, parchi e piazze affascinanti, dovrete dimostrarvi ottimi osservatori e abili investigatori per scoprire come la setta ha tenuto celato il mistero per tutti questi secoli.



Data: sabato 10.03.2018 – ritrovo alle ore 15 in Piazza Maggiore - Conclusione alla Velostazione Dynamo Bologna



Durata del gioco: circa 3 ore



Prezzo: 20€ con pagamento anticipato (25 € a persona con pagamento la sera dell'evento) compreso kit/squadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata) e festa finale presso la Velostazione con una consumazione a testa



Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca di un mistero vecchio di secoli! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire i segreti di una città dal fascino ineguagliabile!



Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva!



