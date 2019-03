"Mistero pasquale e pathos dell'umano. il compianto di Niccolò dell'Arca" Timothy Verdon

Il 24 marzo alle ore 15.00 avrà luogo in secondo appuntamento del ciclo di conferenze a cura dello storico dell'arte americano mons. Timothy Verdon, "L'Umanesimo cristiano a Bologna dal primo Rinascimento al Barocco".

L'evento mira alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali bolognesi grazie ai temi delle lectio e ai suggestivi luoghi. L'intento è quello di offrire a un ampio pubblico di studenti e cittadini una preziosa chiave di lettura per l'arte sacra che caratterizza il volto di Bologna. Seguirà una visita guidata presso la chiesa di Santa Maria della vita e al "Compianto" di Niccolò dell'Arca.

Al termine della conferenza verranno consegnati gli attestati eroganti CFU necessari all'aggiornamento dei docenti delle scuole in convenzione con il MIUR.



Verdon, nato nel New Jersey nel 1946, si è formato come storico dell'arte alla Yale University ed è stato ordinato sacerdote nel 1994 nella diocesi di Firenze, dove dirige l'ufficio per la catechesi attraverso l'arte e riveste il ruolo di direttore del Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Insegna alla Stanford University e alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale.

