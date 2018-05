“Mo sóppa, Carla!”: omaggio a Carla Astolfi

Spettacolo d'arte varia con Compagnia Dialettale Bolognese "Arrigo Lucchini" e Compagnia Teatrale "Bruno Lanzarini".

Presenta: Fulvio De Nigris



Carla Astolfi è stata una personalità notissima a Bologna, non solo per la sua lunga carriera nel teatro dialettale, ma anche per merito delle tante iniziative di solidarietà a cui generosamente regalava la sua simpatia, portando sempre sorrisi e buonumore.

Ad un anno dalla scomparsa, verrà ricordata il 31 maggio 2018 al Teatro Dehon con lo spettacolo “MO SÓPPA, CARLA!” presentato dalle compagnie dialettali “Arrigo Lucchini” e “Bruno Lanzarini” e condotto da Fulvio De Nigris.

L’ingresso è ad offerta libera a favore della “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”.



Per informazioni: tel. 051342934.



Lo spettacolo è il primo dei due appuntamenti del progetto “RICORDANDO CARLA ASTOLFI” patrocinato dal Comune di Bologna e dal Consiglio Comunale. Il secondo appuntamento sarà l’8 settembre in Piazza Verdi.