Il mondo dei pipistrelli tra immaginario e realtà

Una serata per sfatare le leggende sui pipistrelli e conoscere meglio questi mammiferi tanto importanti per l'ambiente, insieme a David Bianco (Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale).



La provincia di Bologna ospita oltre 20 diverse specie di pipistrelli, molte delle quali a rischio di conservazione. Alcune specie sono tipiche dei boschi, altre legate alle grotte o associate ai manufatti dell'uomo. Ci sono pipistrelli che cacciano in quota, altri sull'acqua e altri che predano gli insetti dal terreno o dal fogliame. Alcuni sono stanziali e altri migrano in altri paesi d'Europa.

Oltre che animale di grande importanza per gli ecosistemi e di successo in termini evolutivi, il pipistrello è anche una creatura della fantasia e della cultura dell'uomo.



Il 30 maggio seguirà una "Bat Night": un'escursione al tramonto alla Dolina della Spipola, nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, per scoprire gli animali della notte e ascoltare i pipistrelli con il "bat detector".