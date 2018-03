Monsignor Zuppi inaugura la mostra con le risposte dei bambini sulla gioia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

"Il mio desiderio più grande? E’ essere felice". Achille è uno dei giovanissimi che hanno risposto con pensierini, disegni, letterine a “Con gli occhi di Marcellino . Le domandi grandi dei bambini” . titolo della mostra che si inaugura domani sera ( ore 21) alle scuole del Pellicano a Bologna. A tagliare il nastro sarà Monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. La sfida dell’allestimento è stata quella di porre quesiti di tipo esistenziale ai piccolissimi e poi mettersi in ascolto delle risposte. "Quando è che hai provato una grande gioia?" è uno degli interrogativi con cui si sono confrontati i piccoli che hanno collaborato alla realizzazione dell’allestimento. "Cambia la mia giornata quando un amico mi fa accorgere che c'è qualcosa di bello da osservare e da scoprire”, dice per esempio Kevin. "Alcune classi della nostra scuola primaria Il Pellicano hanno visto il film "Marcellino, pane e vino" e da lì hanno cominciato a interrogarsi e a lavorare sul tema - racconta Luisa Leoni, neuropsichiatra infantile e responsabile educativo delle scuole della Cooperativa Sociale Il Pellicano e che ha curato insieme ad alcuni amici la mostra. Il risultato è stato toccante. "Nei bambini si sono aperte delle domande bellissime, grandi, diverse chiaramente a seconda dell'età e dei temperamenti, ma che indicano come i loro occhi guardino la realtà e vedano l'infinito, pronti a riconoscere e ad accogliere il mistero. Ed è stato bello leggere le risposte che hanno provato a dare, e stupirsi degli occhi con cui Marcellino, e oggi i nostri bambini, guardano il mondo". La mostra rimarrà aperta fino al 26 marzo tutti i giorni escluso la domenica nella sede di via Sante Vincenzi 36/4, Bologna. Info 051/344180 http://www.coopilpellicano.org/news?p_p_id=56_INSTANCE_zq9F&groupId=112655&articleId=MOSTRA-MARCELLINO#.Wqft94JG2ql