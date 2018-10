"Monsters&Bo": Halloween a caccia di mostri nella realtà virtuale

Nelle strade della Bologna medievale immerse nelle tenebre diversi mostri (scheletri, demoni, zombie e quant’altro) emergeranno dalla nebbia pronti ad aggredirvi ed impedirvi di raccogliere quante più zucche possibili ma niente paura, potrete difendervi colpendo gli orrendi mostri e liberare la città.

Stanchi dei soliti Halloween? Siete in cerca di nuove emozioni per festeggiare questa magica notte?

Al Museo Realtà Virtuale di via Zamboni 7 il 31 ottobre dalle 19 alle 24 per provare la nuova esperienza VR de @lamacchinadeltempo: “Monsters & BO”

Alla fine della serata sarà proclamato e adeguatamente premiato il migliore rastrellatore di zucche ed eliminatore di mostri, non mancate, in ogni caso vi portate a casa qualcosa…