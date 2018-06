“Montagnola 360”: il programma dal 12 al 17 giugno

Prosegue l’estate di “Montagnola 360” che nella settimana da lunedì 11 a domenica 17 giugno propone una programmazione eterogenea e pensata per tutte le età: agli immancabili appuntamenti musicali questa settimana si aggiunge il cinema sotto le stelle di #FreeMontagnola e le iniziative targate CSI - Comitato Provinciale di Bologna.

Si parte martedì 12 – ore 21.30 - con la rassegna Jazz curata da Piero Odorici che porta nel verde della Montagnola le calde sonorità del Valerio Pontrandolfo 4et. Il sassofonista Valerio Pontrandolfo, in veste di quartetto classico di matrice be-bop/hard-bop, in occasione dell’appuntamento bolognese presenta in Montagnola un programma che unisce l’esecuzione di brani standard a pezzi tratti dal suo ultimo album Are You Sirius?

Sempre martedì 12, ma nell’Area Pratone, prende il via la II edizione di “A piedi nudi nel Prato”, la rassegna cinematografica curata da #FreeMontagnola che in occasione del primo appuntamento propone – alle ore 21.45 – il film diretto da Matteo Rovere “Veloce come il vento”.

La programmazione dei ragazzi di Binario 69, invece, mercoledì 13 – ore 20.00 - propone lo Swing Jazz Balcan dei Los Kamer. Ritmi Latini che dialogano con sonorità jazz e balcaniche sono quelle proposte dalla band messicana che arriva in Montagnola per presentare i brani dei loro album "Una tarde de amore" e "Indestructible". Giovedì 14, invece, è la volta dei Bomba Titinka e il loro mix di musica elettronica e swing sofisticato, mentre venerdì 15 l’appuntamento è con il new soul dei bolognesi New Colour.

Sempre nella serata di venerdì, ma alle ore 21.45 sempre presso l’Area Pratone, torna l’appuntamento con il cinema di #FreeMontagnola che per il weekend propone il film d’animazione per famiglie “Oceania”.

Gli appuntamenti per i più piccoli proseguono anche nel pomeriggio di sabato 16 con il 1° Rally della Montagnola. Curato dal CSI – Comitato Provinciale di Bologna, il rally per bambini trasformerà la Montagnola - a partite dalle ore 15.00 - in una colorata pista in cui i partecipanti – dai 3 ai 10 anni - potranno sfidarsi in una divertente gara a staffetta su kart a pedali lungo i percorsi vicini alla fontana delle tartarughe. Un pomeriggio di sport e gioco gratuito in cui tutti i piccoli partecipanti saranno premiati con cappellini e biscotti offerti dal CSI.

Durante la serata, invece, - ore 20.00 – arriverà la musica popolare mediterranea dell’Orchestra Popolare di Via Leuca. Nata come progetto di ricerca musicale e antropologica nel quartiere Leuca della città di Lecce un anno fa, l’orchestra porta a Bologna il frutto di un lungo lavoro sullo scambio tra culture, la convivenza e la condivisione che mette in evidenza l’antico spirito di accoglienza del Salento.

Domenica 17 giugno, invece, torna l’appuntamento settimanale con il Laboratorio Sociale Afrobeat che propone tutte le domeniche – dalle ore 17.00 – un workshop musicale gratuito aperto a tutti i cittadini musicisti e non.

Il weekend si conclude con Il coro Le Verdi Note dell'Antoniano di Bologna che sempre nella giornata di domenica – alle ore 20.00 – arriva in Montagnola con un concerto pensato per i giovanissimi per festeggiare insieme l'inizio delle vacanze. Il coro Le Verdi Note, nato nel 1989 da un’idea di Mariele Ventre per dare l’opportunità ai bambini ormai cresciuti del “Piccolo Coro dell’Antoniano” di continuare un percorso artistico, tra inediti e cover, propone una serata in cui viaggiare tra melodie pop e rock, passando per il gospel fino ad arrivare ai brani provenienti dal vasto repertorio dei musical.

Infine, per tutti gli amanti della pratica Yoga all’aria aperta, anche questa settimana l’insegnante Gaia Tassinari del centro Darshan Yoga Bologna propone i suoi incontri dedicati alla disciplina Yoga lunedì e mercoledì alle ore 18.30 e sabato alle ore 10.00.