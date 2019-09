“Montagnola Republic”, gli eventi di settembre: tornano musica live, cinema e attività per i più piccoli.

A settembre riprendono in Montagnola Republic gli eventi musicali e non, dopo un agosto di apertura continua con selezione musicale e punti drink e food attivi by Binario69 e Focacceria Mediterranea. Una programmazione variegata e pensata per tutti i gusti con i concerti, le attività sportive, il cinema e le iniziative per i più piccoli targate #FreeMontagnola.

Il calendario delle serate organizzate da Binario69 si preannuncia molto ricco, da segnalare venerdì 6 settembre Tommaso Cappellato che presenta il progetto “Collettivo Immaginario”, mentre giovedì 12 settembre arriva il live di Ashley Henry tra jazz e hip hop. Tornano anche gli appuntamenti fissi mensili: direttamente dal Brasile, il sound dei Roda de Samba si prepara a far ballare tutto il parco giovedì 5 settembre, mentre martedì 10 settembre la Milonga porta sotto i platani danza, musica e relax; si torna agli anni ’50, invece, con il Rock and Roll Party di domenica 15 settembre, con live band e coreografie classiche e acrobatiche dei pluripremiati ballerini della scuola Fantasy rock.

Per la prima settimana, si comincia mercoledì 4 settembre con il blues di Andrea Laino, assieme ai Brooken Seeds da Bologna. Apre il weekend il live di Tommaso Cappellato e si prosegue sabato 7 settembre con Dj Farrapò & The Swingin’Junkies, band fondata dal dj/producer Giorgio Cencetti che sviluppa un percorso musicale afro, che si intreccia con jazz e sperimentazioni. Chiudomo domenica 8 Phresoul feat. LNDFK, al trio nu jazz si aggiunge dunque la songwriter italo-araba.

Tutti i concerti cominciano alle 21.30 e sono ad ingresso gratuito.

Ma non solo musica in Montagnola, infatti questa settimana torna l’appuntamento con il cinema all’aperto “A piedi nudi nel prato”. Rassegna curata per il terzo anno consecutivo dal comitato cittadino #FreeMontagnola, giovedì 5 propone la visione del film “Freedom Writers”, si prosegue lunedì 9 con “La terra dell’abbastanza” e si chiude giovedì 12 settembre con “Robots”, sempre alle 21.30.

Infine, spazio alle attività per le bambine e i bambini tutti i giovedì dalle 18.00 alle 21.00 con “Una Montagnola di ri-giochi”, primo mercatino cittadino delle ragazze e dei ragazzi di Bologna curato dal comitato #FreeMontagnola.

“Montagnola Republic” fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.