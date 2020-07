Monte San Pietro Estate 2020: il programma fra astri, camminate e spettacoli

Monte San Pietro Estate 2020 è il cartellone di eventi estivi nel Comune di Monte San Pietro. L’Amministrazione Comunale e gli uffici hanno lavorato con grande determinazione - nonostante le nuove modalità di fruizione di eventi dettate dai protocolli per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 - affinché questa estate 2020 potesse offrire eventi culturali diversificati e distribuiti in più luoghi del territorio, a tutta la cittadinanza e ai visitatori del Comune. Il cartellone “Monte San Pietro Estate 2020” è in divenire e si potranno aggiungere nuovi eventi: seguire la pagine Facebook è il consiglio per restare sempre aggiornati.

Gli eventi saranno proposi in diverse modalità di fruizione: in presenza ed a distanza via streaming. In ottemperanza ai protocolli per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE PER GLI EVENTI IN PRESENZA; le modalità di prenotazione saranno specificate per ogni singolo evento.



Venerdì 26 Giugno 2020 - ore 21,30

Associazione Astrofili Bolognesi

GLI AMMASSI GLOBULARI: M13, M92, M3 ed M5

diretta streaming dall'Osservatorio Astronomico Felsina sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’AAB



Domenica 28 Giugno 2020 - ore 18,00 - Badia del Lavino - Via Mongiorgio, 6 - Monte San Pietro

ABBAZIA A SORPRESA!

Visita guidata in Costume d'Epoca Con Spettacolo Teatrale e Musicale a cura di Accademia dei Castelli In Aria

Ingresso Gratuito; Prenotazione Obbligatoria a cultura@comune.montesanpietro.bo.it



Martedì 7 Luglio 2020 - ore 20,30 - Campetto da Basket - Via IV Novembre, 4 - Calderino di Monte San Pietro

MEDITERRANEO - SPERANZE, NAUFRAGI E NUOVE LIBERTÀ

di e con Andrea Lupo - musica dal vivo Guido Sodo - danza aerea Camilla Ferrari

a cura di Circolo Arci La Conserva - Teatro delle Temperie

Uno spettacolo fatto di storie tra le acque del mare, storie piene di speranza, storie di fughe dalla propria terra che è ostile, che spaventa, che uccide. “Meditteraneo” racconta di varie culture che attraversano e hanno attraversato questo "mare nostrum" come lo chiamavano gli antichi romani... dove nostrum vuol dire nostro, di tutti noi, di tutti i popoli affacciati da sempre sulle acque salate di questo grande mare "fra le terre". Questo mare, raccontato attraverso le testimonianze e gli occhi di migranti diviene luogo di grandi migrazioni di ieri e di oggi, di viaggi interminabili o terminati troppo presto, storie in mezzo al mare, quando ovunque ci si volti non si vede altro che mare, solo mare. Un navigare che vive di meravigliose speranze di rinascita, ma anche di tragici viaggi senza arrivo.

Aperitivo (ore 20,30) 5,00€ - Spettacolo (ore 21,30) 10,00€ - Prenotazione Obbligatoria a info@teatrodelletemperie.com Mobile o whatsapp 335 164 78 42



Venerdì 10 Luglio 2020 - ore 21:30

LA LIRA ED IL CIGNO

a cura dell'Associazione Astrofili Bolognesi

diretta streaming dall'Osservatorio Astronomico Felsina sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’AAB:

Venerdì 17 Luglio 2020 - ore 19:00 - Piazzale Chiesa di San Cristoforo di Montemaggiore

CANTI DAL VIVO

Poesie, serenate e canti dell'anima

Concerto canoro polifonico e strumentale di O Thiasos TeatroNatura

Di e con Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini

per la rassegna Corti Chiese e Cortili

Le due performers, con le loro voci, il suono della viola, della dulsetta e del tamburo, si fanno veicolo per condividere il cantare nel luogo naturale, con la sua atmosfera poetica, per un'esperienza intima e universale con il pubblico.

Il repertorio dei canti polifonici attraversa l'universo di diverse culture tradizionali dell’area italiana, est europea e asiatica. I testi dei canti sono vere e proprie poesie, sono i canti dell'anima, della presenza. Sono la “poesia anonima” dei nostri antenati, la radice da cui siamo scaturiti e vibrano nelle nostre fibre più profonde.

Maggiori Info su http://www.frb.valsamoggia.bo.it/cortichiesecortili/eventi/canti-dal-vivo/

Ingresso Gratuito - Prenotazione Obbligatoria

È possibile prenotare via:

• e-mail: prenotazioni.frb@gmail.com

• telefono: 051 836441 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13

Le prenotazioni aprono il 10 luglio 2020

È possibile prenotare i posti fino alle ore 13 del 17 luglio 2020.



Domenica 19 Luglio 2020 - ore 18:00 - Badia del Lavino - Via Mongiorgio, 6 - Monte San Pietro

Venerdì 24 Luglio 2020 - ore 21:30

OSSERVARE I PIANETI: GIOVE E SATURNO

a cura dell'Associazione Astrofili Bolognesi

diretta streaming dall'Osservatorio Astronomico Felsina sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’AAB



Domenica 26 Luglio 2020 - ore 18:00 - Badia del Lavino - Via Mongiorgio, 6 - Monte San Pietro

Martedì 28 Luglio 2020 - ore 20:30 - Campetto da Basket - Via IV Novembre, 4 - Calderino di Monte San Pietro

SPETTACOLO SPETTACOLARE

di e con Andrea Lupo, e con Alessia Raimondi, Camilla Ferrari, Michela Lo Preiato, Marco De Rossi

musiche dal vivo Guido Sodo - danza aerea Camilla Ferrari

a cura di Circolo Arci La Conserva-Teatro delle Temperie

Una coinvolgente serata di teatro sotto le stelle. La produzione di Teatro delle Temperie, nata da un’idea di Andrea Lupo, che ne cura anche la regia, prevede un palco centrale e gli spettatori accomodati tutto attorno. Il pubblico potrà così assistere a scene comiche e drammatiche, grottesche e romantiche, musiche, danze e acrobazie.

Aperitivo (ore 20,30) 5,00€ - Spettacolo (ore 21,30) 10,00€ - Prenotazione Obbligatoria a info@teatrodelletemperie.com Mobile o whatsapp 335 164 78 42



Domenica 2 Agosto 2020 - ore 19:00

10° CAMMINATA DELLA MEMORIA

a cura di Cai Bo-Ovest e TMIC



Martedì 25 Agosto 2020 - ore 21:30 - Badia del Lavino - Via Mongiorgio, 6 - Monte San Pietro

IL CIRCO CAPOVOLTO

di e con Andrea Lupo - liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Milena Magnani - regia Andrea Paolucci - disegno luci e suoni Andrea Bondi

a cura di Circolo Arci La Conserva-Teatro delle Temperie

vincitore del Roma Fringe Festival edizione 2017 per MIGLIOR ATTORE, PREMIO DEL PUBBLICO e MIGLIOR DRAMMATURGIA

Un vortice in cui memoria, appartenenza, famiglia e sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. Dai circhi viaggianti all’olocausto rom, dai campi nomadi alla speranza accesa negli occhi dei bambini. Uno spettacolo intenso ed emozionante.

Due storie parallele ma strettamente intrecciate,quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apò, due generazioni di rom in questa Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite “a parte”. Una generazione è finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi città. Branko è un uomo in fuga che si racconta a un gruppo di bambini di un campo nomadi e lascia a loro in eredità quel che resta del circo di suo nonno e la storia della sua famiglia. Sette bambini con occhi pieni di incantamento trovano finalmente fra un trapezio, cinque clave e qualche vecchio costume una nuova speranza di riscatto e di felicità.

Aperitivo (ore 20,30) 5,00€ - Spettacolo (ore 21,30) 10,00€ - Prenotazione Obbligatoria a info@teatrodelletemperie.com Mobile o whatsapp 335 164 78 42



Venerdì 28 Agosto 2020 - ore 21:30

CONGIUNZIONE LUNA-GIOVE

a cura dell'Associazione Astrofili Bolognesi

diretta streaming dall'Osservatorio Astronomico Felsina sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’AAB



Venerdì 4 Settembre 2020 - ore 20:30 - Piazza della Pace, 2 - Calderino di Monte San Pietro

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DROWDOWN" DI PAUL HAWKEN

A cura dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Monte San Pietro



Venerdì 11 Settembre 2020 - ore 21,00

LE PERSEIDI DI SETTEMBRE E NETTUNO

a cura dell'Associazione Astrofili Bolognesi

diretta streaming dall'Osservatorio Astronomico Felsina sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’AAB



Sabato 12 Settembre 2020 - ore 21,00 - Badia del Lavino - Via Mongiorgio, 6 - Monte San Pietro

LA CAMBIALE DI MATRIMONIO

Di Gioacchino Rossini

per la rassegna Corti Chiese e Cortili



21-26 Settembre 2020 - Badia del Lavino - Via Mongiorgio, 6 - Monte San Pietro

SOGNO DI FINE ESTATE

a cura dell'Associazione Daedalos

Eventi Artistici in Streaming dalla Badia del Lavino



Venerdì 25 Settembre 2020 - ore 21,00

CONGIUNZIONE LUNA-SATURNO

a cura dell'Associazione Astrofili Bolognesi

diretta streaming dall'Osservatorio Astronomico Felsina sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’AAB



21-30 Settembre 2020

GENERAZIONI FEMMINILI

a cura di Circolo Arci - La Conserva

Installazione Artistica in Diversi luoghi di Monte San Pietro



I LUOGHI



Badia del Lavino - Via Mongiorgio, 6 - 40050 Monte San Pietro

La splendida cornice dell’Abbazia medievale dei SS. Fabiano e Sebastiano

http://badiadellavino.comune.montesanpietro.bo.it/

Campetto da Basket - Scuole Medie di Calderino - Ingresso pedonale da via IV Novembre - 40050 Calderino di Monte San Pietro

Montemaggiore - Piazzale di San Cristoforo di Montemaggiore - Via Montemaggiore - 40050 Montemaggiore

La Piazza del Comune - Piazza della Pace, 2 - 40050 Calderino di Monte San Pietro

I sentieri turistici - Gli otto sentieri ad anello ed i sentieri escursionistici - www.cuorecollibolognesi.it

Gli Streaming

Dall'Osservatorio Astronomico Felsina Sul Canale YouTube e sulla Pagina Facebook dell'Associazione Astrofili Bolognesi

Dalla Badia del Lavino A cura dell’Associazione Daedalos