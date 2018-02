Il Montepulciano che viene dal freddo

In occasione del secondo Seminario AMO, l’enologo ed agronomo Gabriele Valentini, ci condurrà in un viaggio in Abruzzo dove il vitigno Montepulciano trova la sua massima espressione.



Diffuso su buona parte del versante adriatico - Marche, Abruzzo, Molise e Puglia - il Montepulciano nero ha trovato dapprima nella Valle Peligna, ai piedi della Majella, e poi nelle colline abruzzesi la sua terra d’elezione.



Alle ore 21:00, presso il ristorante Cantina Bentivoglio di Bologna, racconteremo la storia del vino Montepulciano d’Abruzzo con particolare attenzione a quello proveniente dal freddo, dagli alti versanti. Cenni sul cambiamento climatico e sulle conseguenze che hanno portato questo vitigno a mutare nel tempo si intrecceranno al racconto dell’Abruzzo dei paesaggi di Francesco Paolo Michetti. Avremo il piacere di ospitare in sala Stefano Pepetti Ceroni, produttore dell’azienda De Fermo.



A seguire la degustazione di sette vini:

🍷 Azienda Valle Reale - Montepulciano d’Abruzzo “Vigneto di Popoli”, 2016

🍷 Azienda Valle Reale - Montepulciano d’Abruzzo “San Calisto”, 2015

🍷 Azienda Valle Reale - Montepulciano d'Abruzzo “Vigneto Sant’Eusanio”, 2011

🍷 Azienda Praesidium - Cerasuolo d’Abruzzo, 2016

🍷 Azienda Praesidium - Montepulciano d’Abruzzo Riserva, 2013

🍷 Azienda De Fermo - Cerasuolo d’Abruzzo “Le Cince”, 2016

🍷 Azienda De Fermo - Montepulciano d’Abruzzo “Concrete”, 2016