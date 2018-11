Morcheeba in concerto all'Estragon

Sabato 3 novembre Morcheeba live all'Estragon.

Il successo globale dei Morcheeba non è una sorpresa. Il sound della band londinese ha scavalcato ogni confine da quando è emersa dalla scena trip hop di metà anni Novanta. Dopo alcuni cambiamenti nella line-up e la dipartita del DJ e producer Paul Godfrey nel 2014, i Morcheeba non sono mai stati impegnati e al passo coi tempi. Blaze Away, uscito a giugno 2018, il loro nono album, segna un ritorno al loro gioioso miscuglio di generi dei primi giorni.