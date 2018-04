La mortadella“diventa” un cocktail con il bartender Alex Fantini

Venerdì 20 aprile debutta “Mortadella Sour”, il primo cocktail a base di Mortadella Bologna IGP. Grande attesa, alla Fabbrica di Mortadella a Fico per la spettacolare creazione live di un drink dedicato a valorizzare il gusto e le caratteristiche distintive del celebre salume rosa.

Dalle ore 17, il giovane ma già affermato bartender Alex Fantini, famoso in particolare per “Bologna Sour” l'incredibile cocktail al tortellino, esalterà i sapori tipici del salume felsineo in Mortadella Sour.

Tutti i presenti potranno degustare il nuovo cocktail nel quale si concentrano esperienze multisensoriali e un sapore unico e distintivo, frutto del laboratorio di invenzione e di proposte uniche e originali a cura di Fantini.

La creatività, la passione e il talento di Alex si ritrovano nel suo locale bolognese il Very Nice Cocktail Bar dove ogni giorno crea originali abbinamenti di gastronomia e cocktail.