Mostra collettiva “Au pair - alla pari”

Sabato 2 marzo 2019 al Circolo ARCI La Staffa di Bologna in vicolo Fantuzzi 5/a

si inaugura alle ore 19.30 la mostra:

“Au pair - Alla pari”

Dal 2 al 10 marzo 2019

Orario mostra: 20.30 - 24.00



Una mostra che ha come tema il femminile nell’arte contemporanea.

Dalla venere di Willendorf, la più antica espressione artistica riconosciuta, ai nostri giorni, la figura femminile ha avuto una universale fascinazione tra gli artisti e ha attraversato i secoli, i continenti, le correnti artistiche perché ogni donna è stata ed è espressione del bello.

Una bellezza funzionale a seconda del periodo storico a rappresentare ruoli specifici passando da icona della fertilità e della madre terra a martire, santa, peccatrice o divinità. L’arte contemporanea, anche a seguito dei grandi cambiamenti, che vedono la donna sempre più protagonista nella vita sociale, ha dovuto in qualche modo adeguarsi cercando di indagare maggiormente sulla essenza del femminile più che sull’estetica, pur non rinunciando a magnificarne ed esaltarne la bellezza.

L’universo femminile, per la sua vastità, non può essere racchiuso in un opera d’arte perché le donne non hanno confini ma l’arte può sicuramente contribuire affinché alle donne venga riconosciuta quella “parità” che ogni giorno devono conquistarsi nella vita reale.



Espongono:



Dody Art; Tino Cavagnoli;

Martina Santarsiero; Bernardo Bandinelli; Ludovica Lolito; Aneta Malinowska;

Mario Biancacci; Luisa Velanzano;

Biagio Testa; Cesare Garuti;

Werther Germondari ; Juan Tardivo;

Tonia Gentile; Walter Lucchi

Lidia Tangianu; Maria Paola Gatti

Giuseppe Molea; Stefania Ormas

Dittz Centeno De Jesus; Viola Vistosu



Curatore Aldo Manzanares

In immagine: Trasparenze

Artista Maria Paola Gatti