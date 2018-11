GIANNI SEVINI - Cosmo-polis2



Dal 18 novembre al 30 dicembre 2018 presso la Sala dei Contemporanei di Ca' la Ghironda-ModernArtMuseum



Inaugurazione sabato 17 novembre - Ore 16.00



Sabato 17 novembre 2018 a Ca’ la Ghironda presso la Sala dei Contemporanei inaugura l’esposizione di Gianni Sevini Cosmo-polis 2.



“Con la mostra Cosmo-polis 2 Gianni Sevini ci rinnova le sue visioni del cosmo e l’indagine originale delle strutture in equilibrio del firmamento mediante le spettacolarizzazione dell’immagine e l’intensità del segno. Un nuovo appuntamento, con lo sguardo attento di chi nell’arte esprime concetti tecnici e cromatici narrativi di una realtà ai limiti tra il sogno e la scienza.



Gianni Sevini così, nocchiero della nostra navicella spaziale verso l’ignoto, al limite dell’universo conosciuto e anche oltre, ci suggestiona nuovamente con maestose tele che racchiudono i colori e le nomenclature degli spazi incontaminati e silenziosi vicini e lontani. Luoghi sconosciuti da cui la vita proviene, da cui tutti noi proveniamo, ignari e solitari per intraprendere il nostro breve viaggio terreno confuso tra Spirito e Materia, in una concezione del “Bello” ben nota all’artista, ma ahinoi, a volte disperso fra le superflue fatiche di un quotidiano banale ed evanescente.



Così l’artista riesce a ricongiungere il nostro ormai dimenticato senso di appartenenza alla nostra Madre Celeste per riportarci a Casa, consapevoli finalmente che forse il nostro “passaggio” esperienziale e faticoso, possa riscattarci nella sublimazione delle bellezze dell’Universo.”



Vittorio Spampinato



La mostra, patrocinata dal Comune di Zola Predosa (Assessorato alla Cultura) e dalla Fondazione di Ca’ la Ghironda, avrà luogo fino al 30 dicembre 2018.

Gallery