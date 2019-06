Mostra di Ricardo Renedo a Budrio

Dal 21 al 30 giugno 2019 in Sala Rosa, Palazzo Medosi Fracassati via Marconi, esposizione “NOSTALGIA”, personale del pittore spagnolo RICARDO RENEDO.



Inaugurazione Venerdì 21 giugno ore 18,00.



Orari di apertura:

Orari di apertura:

Sabato 22 - Domenica 23

Venerdì 28

Sabato 29 - Domenica 30

Ore: 10,30 - 12,30

15,30 - 18,30



La Festa della Musica/Notte ai Musei, che si terrà a Budrio il prossimo 21 giugno, si inaugura alle 18 in Sala Rosa, Palazzo Medosi Fracassati in via Marconi 3/b, con la mostra "Nostalgia" del pittore spagnolo Ricardo Renedo.



L’evento avrà luogo grazie al prezioso supporto e al patrocinio del Reale Collegio di Spagna, dell'Ufficio Culturale della Ambasciata spagnola inItalia, della Città Metropolitana e del Comune di Budrio con la collaborazione della Proloco.



"Nostalgia", una parola pronunciata allo stesso modo in molte lingue, è spesso associata all'emigrazione; questa volta sarà invece usata come simbolo dell'unione di diverse nazionalità e generazioni che nella mostra

si avvicineranno condividendo ricordi comuni.



La stessa ambientazione di Budrio, dove la presenza di un’importante passato storico si intreccia alla vivacità delle attività agricole e artigiane, molte delle quali scomparse, sollecita atmosfere del passato ed aria di

ricordi.



Osservando la pittura figurativa di Renedo emergono gli oggetti del passato, non troppo remoto, dove ogni sfumatura del ricordo è incorporata nei dettagli degli oggetti stessi, oggetti di vita intima che narrano la vita delle persone. Oggetti vissuti che raccontano come nella loro semplicità abbiano incorporato tutta l'importanza dell'esistenza della persona che li ha usati. Di chi sono questi oggetti? E’ importante se chi li ha usati ha vissuto a Budrio o a Madrid? Tutti vi si possono riconoscere e abbandonarsi alle emozioni che uniscono in questa immensa e profonda nostalgia.