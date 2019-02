Nell'ambito di ART CITY Segnala 2019, in occasione di Arte Fiera e dell’Art City White Night, apertura

straordinaria della mostra Drawing Storage – Assonances, dalle ore 21 alle 24, presso l’Alliance Française di Bologna, in via De’ Marchi 4.

In esposizione disegni originali di artisti internazionali facenti parte dell’archivio digitale Drawing Storage

http://drawingstorage.tumblr.com/, a cura di Giovanna Sarti con la collaborazione di Martina Roberts.

In mostra disegni di: Adriano Annino - Devis Bergantin - Giovanni Blanco - Marco Bongiorni - Karine

Bonneval -Jacopo Casadei - Emmanuelle Castellan - Cuoghi Corsello - Vittorio D’Augusta - Adolfo De Nubbio

- Delphine Deshayes - Gilgian Gelzer - Federico Guerri - Elena Hamerski - Erika Krause - Florentine &

Alexandre Lamarche-Ovize - Alexamdre Léger - Nadia Lichtig - Corinna Mayer - Stefanie Mayer - Dario

Molinaro - Mattia Noal - Simone Pellegrini - Chiara Pergola - Raziel Perin - Luca Piovaccari - Martina Roberts

- Monika Romstein - Laura Santamaria - Giovanna Sarti - Katharina Schmidt -Thomas Schroeren - Andreas

Karl Schulze - Ivana Spinelli - Nicola Stäglich - Susanne Stetzer - Tobias Still - Katrin Ströbel - Sven Tadic - Jelena Trivic - Anke Völk - Alexander Wagner - Klaus Winichner - Liana Zanfrisco.

INGRESSO LIBERO