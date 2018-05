"Is it future is it past: storia degli effetti speciali al cinema" in Sala Borsa

Guardare il cinema dalla parte dell'obiettivo: questè l'esperienza insolita che potrà provare il visitatore della mostra allestita dal Future Film Festival in piazza coperta dal 7 maggio all'11 giugno.

La mostra Is it future is it past: storia degli effetti speciali al cinema racconta gli effetti visivi in venti tappe, da Meliès ad Alien, fino ad Avatar e al mondo virtuale di Spielberg, mostrando tanti making of inediti.

L'esibizione è a cura di Giulietta Fara, Oscar Cosulich, Carlo Tagliazucca e Luca Della Casa, inaugura martedì 8 maggio alle 18 ed è visitabile fino all'11 giugno negli orari di apertura di Salaborsa.

Il programma della ventesima edizione del festival internazionale di cinema, animazione e nuove tecnologie che si tiene ogni anno a Bologna prevede tanti altri appuntamenti dal 29 maggio al 3 giugno. Il programma completo è consultabile qui.