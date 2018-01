Mostra fotografica sul 68 francese: 'La poesie est dans la rue'

LA POESIE EST DANS LA RUE / LA POESIA È NELLA STRADA. FOTOGRAFIE ORIGINALI D’EPOCA E DOCUMENTI DEL 68 FRANCESE

A cura di Matteo Giacomelli

La mostra presenta una cronistoria del Maggio Francese attraverso una serie di fotografie originali d’epoca.

La poesie est dans la rue/ La poesia è nella strada, recita uno degli slogan della rivolta studentesca, come se dalle strade di Parigi possa aver origine una nuova realtà, non politica, frutto di un’ azione sconosciuta cioè poetica.

Nei fotogrammi, l’atto del singolo si espande fino a inquadrature di masse sempre più ampie di corpi in azione.

Qui la fotografia fissa in immagini, poi rimbalzate in tutto il mondo attraverso l’amplificazione delle riviste e dei mass media, l’immaginazione al potere, generando nuove scene urbane di immagini notturne, di fuochi, di barricate, e di scontri che ridisegnano i Quartieri Latini e Rue St. Jacques, o semplicemente di un pianoforte che suona nel cortile della Sorbonne.

I manifesti dell’Atelier Populaire piegano il linguaggio Pop della serigrafia ad una nuova iconografia risultato della trasformazione della vita in arte.

Ma è proprio nelle immagini del Maggio Francese, dove la vita si fa azione, che si evidenzia maggiormente la dialettica squisitamente poetica tra il visibile e l’invisibile, tra l’immaginazione e la realtà possibile.

Spazio e Immagini

via Solferino 6/A 40124 Bologna

opening: 20 Gennaio 2018 : h. 17.30

mostra: 20 Gennaio - 30 Marzo 2018

orari: mart. - sab.: h. 15.30-19.00

Anche su appuntamento.

Nelle giornate di Artefiera 2-3-4-5 Febbraio:

h.10.00-13.00 – h15.30-19.00

info:

spazioeimmagini@libero.it

mobile : +39 338 7419374

mobile : +39 338 9776097