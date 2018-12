Mostra fotografica "Il fascino dell'abbandono"

In collaborazione con Porretta Cinema e Terme di Porretta,

un viaggio fotografico in un' italia abbandonata tra castelli, teatri, ville, chiese, manicomi alla scoperta di un fascino che ancora resiste.

La mostra sarà visitabile dal 1 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019.

Fotografie di Flavio Facibeni fotografo forlivese classe 1981 che ha esposto alcuni suoi lavori a Londra presso la Brick Lane Gallery a Venezia presso l'Hotel Marriott per la fondazione Mazzoleni a Roma presso l'università Luiss Guido Carli per l'associazione Italia Abbandonata.

Vi aspetto alle Terme di Porretta in via Roma 5 Porretta Terme (Bologna)

per informazioni

tel: 3343570320 Flavio Facibeni

mail: larteinfoto@gmail.com

Gallery