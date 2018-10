Mostra fotografica "Feet - otto fotografie ed un mistero"

Domenica 21 ottobre dalle ore 17 si inaugura la mostra fotografica "FEET (Fabolous Earth Energy Theatre)- otto fotografie ed un mistero" dell'artista multimediale SHIVA, performer e fotografa, presso il Centro In Lak'ech, nato da poco e in cui si concentrano, attraverso le pratiche di riflessologia, di shatsu, di pranoterapia e altro, le più sottili sinergie psicofisiche.

Il tema dell'esposizione è tipico della ricerca dell'artista, che da sempre ruota intorno al Corpo: dopo le recenti mostre sui bucati (Bookati, 2013), sulle scarpe femminili (Scarpe diem, 2014), sulle gambe delle donne (Legs, 2015) e sugli indumenti e accessori che coprono il corpo (Il Corpo MIT-ico, 2016, in occasione del Convegno internazionale sulla Transessualita' tenutosi a Bologna), questa nuova esposizione comprende otto fotografie, rigorosamente in bianco e nero, di piedi: tutti selfie, o meglio "selfeet", con uno dei soliti jeux de mots di Shiva, tranne uno. Vi si trova la poetica del corpo e nello specifico dei piedi, di cui l'artista esalta la caratteristica di veicolare l'energia terrestre, oltre che una irresistibile attrazione feticistica.

Il pubblico è invitato a scoprire quale delle otto immagini non rappresenta i piedi di Shiva: questo è il mistero cui si rifetisce il sottotitolo, che cita un noto film di Francois Ozon, regista prediletto da Shiva. Le donne che indovinano, durante l' inaugurazione, acquisiscono il diritto al lavaggio dei piedi da parte di Shiva tramite un'azione performativa dal sapore sacro e blasfemo, spirituale e materiale al tempo stesso.

Come sempre l'esposizione è accompagnata da un depliant esplicativo e dal Certificato di Qualità che viene rilasciato a ogni visitatore.

Alla mostra si affiancano interessanti eventi collaterali sul tema del Corpo.

Inaugurazione: 21 ottobre 2018, ore 17

Durata: 21 ottobre - 21 dicembre