Mostra Galli, Licari, Modoni dal 2 al 14 novembre 2019

La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte

in Via San Felice 18 – Bologna

È lieta di informarvi che



sabato 02 novembre 2019

ore 18.00

si terrà l’ apertura delle mostre personali di

STEFANO GALLI

ANGELO LICARI

LUISA MODONI

durante la serata presenzierà la Dott.ssa Francesca Bogliolo



Le opere dei tre artisti, in dialogo tra loro, si pongono l’obiettivo di invogliare chi guarda a una profonda riflessione sulla realtà, da riconsiderare alla luce della propria esperienza emotiva. La ciclicità della vita e la sua profondità vengono interpretate da Stefano Galli attraverso una peculiare cifra stilistica, che proietta lo spettatore all’interno della tela, assorbendone lo sguardo e le più intime emozioni: l’artista, modificando il punto di vista sulla realtà, permette di osservarne senza pregiudizi le infinite sfaccettature. Una vera e propria poetica del reale, i cui versi sembrano essere scanditi da un sapiente uso del colore, che accompagna con sobrietà e velata ironia il passare inesorabile dei giorni. Nelle opere di Angelo Licari si rintraccia un’indagine costante e coerente del quotidiano, vissuta alla luce di un’incessante ricerca di una verità che sappia permeare il mondo esprimendosi attraverso l’atto artistico. È la bellezza l’unica chiave per salvare il mondo da una deriva annunciata, declamata attraverso muti atti di indifferenza ed egoismo. Una luce a tratti cruda e fredda, a tratti morbida e avvolgente, è capace di trasfigurare le fattezze degli astanti che invitano a entrare nell’opera senza riserve, partecipando a uno spettacolo destinato a non finire, messo in scena attraverso un stile pittorico indipendente di matrice intimistica. Con rigorosa capacità di sintesi, Luisa Modoni posa la sua delicata riflessione sull’uomo moderno e sulla sua necessità di recuperare il suo rapporto con il mondo e con l’altro; la sua cifra stilistica sembra riverberare alcuni versi di Chandra Livia Candiani “Vedi, tutto può crollare qui. Le facce come le case, sono cinema, sono cenere.” Tuttavia, con semplicità e rigore, Luisa Modoni, al pari della poetessa, sa ricordare quale sia la vera natura dell’uomo, e come questo possa salvarsi attraverso il contatto, la relazione, l’arte: sembra dirci a sua volta “l’universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così, ci si avvicina lentamente eppure senza motivo apparente, poi allargando le braccia,si mostra il disarmo delle ali, e infine si svanisce, insieme.”

Francesca Bogliolo