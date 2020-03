Da mercoledì 11 marzo a venerdì 3 aprile la mostra di Gerry Johansson con visita guidata in streaming allo Spazio Labo' Fotografia



A seguito dell’ultimo aggiornamento in data 8 marzo 2020 delle misure ministeriali che mirano al contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, la mostra At home in Sweden, Germany and America del fotografo svedese Gerry Johansson, a cura di Laura De Marco, Stefania Rössl e Massimo Sordi non sarà visitabile fino al 3 aprile.

Pertanto, è prevista una visita guidata in streaming con la curatrice Laura De Marco, che potete seguire su facebook

La mostra è organizzata in collaborazione con l'Osservatorio OMNE di Castelfranco Veneto che si occupa principalmente di progetti di fotografia contemporanea con particolare attenzione al tema del paesaggio.

La mostra di Johansson è una retrospettiva della celebre trilogia di libri "Amerika" (1998), "Sverige" (2005) e "Deutschland (2012) che raccolgono fotografie realizzate da Johansson nel corso di svariati viaggi compiuti tra il 1993 e il 2018 in Svezia, Germania e America. Oltre vent’anni di campagne fotografiche sul paesaggio americano, svedese e tedesco: paesaggi urbani e agricoli, città e piccoli centri urbani, poca presenza umana ma molte tracce dell’uomo.

Accanto alle fotografie la mostra presenta una selezione della produzione editoriale di Johansson che raccoglie, ad oggi, più di trenta volumi. In mostra saranno esposte anche fotografie finora inedite.