Esposizione di gioielli tematici ispirati a movimenti artistici del '900

In occasione di Arte Fiera dal 2 al 4 febbraio sarà possibile visitare l'esposizione della mostra 'Ornamenti ispirati a movimenti artistici ' presso Atelier Annarita Vitali Gioielli

L'evento è localizzato in via Stanislao Mattei 1 Quartiere Costa Saragozza Bologna 40134

Orario dalle 10 alle 19 su prenotazione anche WhatsApp al numero 3487814535 o per email annaritavitali@hotmail.com