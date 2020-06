La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte

in Via San Felice 18 – Bologna

È lieta di informarvi che

sabato 04 luglio 2020

ore 18.00

si terrà l’apertura della mostra OLTRE



In Italia, nella prestigiosa Galleria Wikiarte in Via San Felice 18, nel centro storico di Bologna a pochi passi dal famoso Nettuno, si terrà la mostra "OLTRE". Uno spazio espositivo di 300 mq. che dal 4 al 23 luglio 2020 ospiterà le opere di artisti contemporanei. Il titolo della mostra è riferito proprio al periodo storico che stiamo attraversando causato dal COVID-19, soprattutto l’arte e gli artisti avranno il compito di risvegliare e spronare gli animi delle persone ad andare "OLTRE". La mostra rappresenterà la voglia di ripartire e rimarrà negli anni come una delle prime manifestazioni artistiche in Italia che avranno toccato questo tema a noi molto vicino.

Artisti in mostra:

Alice Roncarati, Claudia Cantoni, Ernesto Fava, Fabio Castagna, Francesca Schiavoni, Leonardo Ciccarelli, Lorella Ragnatelli, Maria Irene Vairo, Mimmo Scuderi, Nino Bandiera, Paola Bona, Pasquale Fraccalvieri, Patrizia Matera, Roberto Re, Stefania Zini

Presentazione a cura di

Francesca Bogliolo



Location:

Galleria Wikiarte

Via San Felice 18

40122, Bologna



Durata mostra:

dal 04 luglio al 23 luglio 2020

termine mostra 23 luglio ore 15.00

Apertura mostra

dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 18.00



Comportamenti:

Secondo decreto dpcm

Si effettueranno ingressi scaglionati.

Per prenotazione visita alla mostra inviare una mail a

info@wikiarte.com da martedì a sabato dalle 11 alle 18



Info e contatti:

Mail: info@wikiarte.com

Sito: www.wikiarte.com

Tel: 0515882727



