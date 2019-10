Tributo a Freak Antoni al Museo della Musica

Tributo a Freak Antoni. In occasione di Pensatevi liberi. Bologna Rock 1979. Finissage un tributo che Vitruvio Virtual Museum ha dedicato a uno degli artisti italiani più sovversivi e destabilizzanti della storia musicale del nostro paese. L’opera di realtà virtuale immersiva, esperibile attraverso il visore Oculus Go, dialoga direttamente con la scultura in marmo di Carrara realizzata dello scultore Daniele Rossi che ritrae Freak Antoni all’interno di un water dotato di razzi.

Attraverso la realtà virtuale i razzi vengono attivati e il fruitore dell’esperienza compie un viaggio su Bologna fra le note di Ludovico Einaudi e i versi di Leggero, delicata e sorprendente poesia dello stesso Antoni.

Ingresso biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto) (opera visibile nella Sala 7 del museo)

Ingresso gratuito 5 e 6 ottobre, 3 novembre. Per gli abbonati alla Card Musei Metropolitani Bologna l’ingresso è gratuito