Mostra personale "my dark hunger" di jonathan canady

Apertura mostra e vernissage 22 giugno 2019, ore 19:00, con sonorizzazione e performance noise di Nicola Vinciguerra.



Mostra visibile fino al 22 luglio, dal mercoledì’ alla domenica dalle 18:00 alle 22:00. Ingresso riservato soci AICS Emilia Romagna.



Jonathan Canady



Artista e performer americano (Denver, Colorado), è attivo dall'inizio degli anni '90 nel mondo della musica

sperimentale ed estrema underground. La sua incarnazione più conosciuta è Deathpile, progetto power electronics

attivo fino al 2004.



La serie di tele “My Dark Hunger” consiste in volti maschili in uno stato che potrebbe esser definito di sofferenza o

piacere. Al tempo della loro creazione Jonathan è stato fortemente influenzato dalla lettura della biografia di Pasolini e

ha usato “My Dark Hunger” come modalità per entrare in contatto col suo lavoro, esplorando le ossessioni e pulsioni

più oscure dell'animo umano.