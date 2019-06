Mostra "Premio Garoia 2019"

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "PREMIO GAROIA"



Galleria Wikiarte, Via San Felice 18, Bologna

Dal 29 giugno all'11 luglio 2019

Dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00



La Galleria Wikiarte in Via San Felice 18, è lieta di invitarvi alla mostra dedicata al giovane artista Enrico Garoia, scomparso l’11 dicembre 2018 per un male incurabile, ma che ha cercato di combattere con la forza di un leone e con il supporto e l’amore per la sua famiglia e per l’Arte a cui dedicava la sua vita. Saranno presentate opere di artisti contemporanei che hanno contribuito con le loro opere alla realizzazione di questo evento, il cui tema era il “Dono”. Ci sono cose che non servono per sempre, ma non per questo non si possono donare a finché possano servire ad altri. Poche parole per spiegare il tema del “Dono”, ispirandoci al giovane Enrico, che come ultimo atto d’amore alla vita, alla sua famiglia e agli altri, ha scelto di mettere a disposizione i propri organi. "certi doni si danno agli amici, certi altri agli sconosciuti; il dono diventa più prezioso -pur essendo sempre lo stesso- se inaugura una catena di relazioni" (Seneca III, XII, 1).



Presenterà la serata la Dott.ssa Francesca Bogliolo



ARTISTI IN MOSTRA 👨🏼‍🎨

Giuseppe Borriello, Loretta Cavicchi, Fabrizio Fabbroni

Sabino Galante, Antonello Gangemi, Michele Liparesi

Carlotta Mantovani, Stefano Manzotti, Mauro Martin,

Michele Panfoli, Enrico Garoia.





Galleria Wikiarte, via San Felice 18, Bologna



DATE E ORARI DI APERTURA

Dal 29 giugno all'11 luglio 2019

• dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00

• 29 giugno inaugurazione ore 18.00

• 11 luglio chiusura ore 15.00



CONTATTI



💻 www.wikiarte.com

✉️ info@wikiarte.com

📞 051 588 2723