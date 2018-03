Illustrazione: alla Giannino e Stoppani la personale di Tiziana Romanin

Il 27 marzo la Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, nel cuore di Bologna, aprirà le porte alla mostra personale di Tiziana Romanin, raffinata illustratrice di origine veneta molto conosciuta all’estero in particolare in Francia, dove ha vissuto per un decennio. La mostra, nata da un’idea di Grazia Gotti e dell'Associazione culturale Giannino Stoppani, presenta una selezione di illustrazioni tratte dagli albi con i testi di Didier Lévy editi dalle Editions Sarbacane, dal 2003 ad oggi.

Le tavole esposte saranno accompagnate da carnet, schizzi e prove colore, per raccontare come mai prima d’ora il suo personale modo di disegnare. Si tratta di un metodo di lavoro in divenire, più artistico e piuttosto raro oggi, quando spesso l’illustrazione ricorre alla tecnologia. All’inaugurazione sarà presente l’illustratrice. La mostra rimarrà aperta dal 27 marzo al 30 aprile 2018.