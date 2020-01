Inaugurazione mostra "Un'altra storia" di Luca Capuano e Camilla Casadei Maldini

“Un’altra storia” - mostra fotografica di Luca Capuano e Camilla Casadei Maldini – curata da Viviana Gravano, propone una serie di opere tese a riflettere sul concetto di “dimenticanza e rimosso”, riferendosi nello specifico al periodo coloniale italiano nell'Africa Orientale e nel Mediterraneo ma in generale a tutte le tracce, i ritrovamenti, i processi reali che sono stati e sono tuttora “oggetto di rimozione” da parte delle istituzioni e della società civile.

Il lavoro, parte del più ampio e complesso progetto “Rimosso d’Oltremare”, combina immagini di documentazione realizzate nelle ex-colonie – tra cui Etiopia, Eritrea e Albania – a prelevamenti d’archivio, immagini off camera, object trouvé, piccole collezioni e video.



La mostra è inserita nell'ambito di ART CITY Segnala 2020

in occasione di Arte Fiera di Bologna

con le seguenti aperture straordinarie:

Venerdì 24 gennaio | ore 10.00/20.00

Sabato 25 gennaio | ore 10.00/24.00

Domenica 26 gennaio | ore 10.00/20.00