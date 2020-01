Dal 25 gennaio al 3 maggio 2020 "Uniform into the work / out of the work" al MAST. La Fondazione MAST presenta il nuovo progetto espositivo curato da Urs Stahel, che comprende una grande mostra collettiva sulle divise da lavoro nelle immagini di 44 fotografi internazionali e un’esposizione monografica di Walead Beshty che raccoglie centinaia di ritratti di addetti ai lavori del mondo dell’arte incontrati dall’artista nel corso della sua carriera.

Promossa da Fondazione MAST

Ingresso: gratuito

Orari di apertura:

dal martedì alla domenica h 10-19

Orari di apertura ART CITY Bologna:

sabato 25 gennaio h 10-24, domenica 26 gennaio h10-20