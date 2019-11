Le 6 mostre di novembre da non perdere a Bologna

Novembre, un mese ideale per chiudersi in un museo o in un bel palazzo storico e godersi l'arte e la storia, ma anche l'avanguardia. E allora ecco una lista di esposizioni imperdibili a Bologna e dintorni per i prossimi 30 giorni.

Ecco le 6 mostre da non perdere a novembre:

Fino al 30 novembre 2019 l a mostra allestita al MAICC di Imola è dedicata alla vita del grande pilota Ayrton Senna, ed è un perfetto connubio tra mito e innovazione, storia e tecnologia

A Palazzo Albergati, tra Sogno e Magia, arriva Marc Chagall. Per la prima volta a Bologna, con 160 opere, la mostra che raccontata la vita, l’opera e il sentimento di Chagall.

L’esposizione, articolata in sette sezioni, rispetta i temi cari all’artista e pone la sua attenzione all’occhio poetico che questi è capace di posare sul mondo, regalando una bellezza fatta di volumi abbondanti, colori avvolgenti e iconografie originali. Appuntamento a Palazzo Pallavicini.

Fino al 6 gennaio una mostra celebrativa dei 110 anni di storia del BFC nelle sedi del Museo Civico Archeologico, del Museo Civico Medievale e di Villa delle Rose.

Fino al 5 gennaio 2020 una mostra dall'indiscusso successo. Alla FONDAZIONE MAST in anteprima europea la mostra multimediale che indaga l’impatto dell’uomo sul pianeta attraverso immagini, i filmati e esperienze immersive di realtà aumentata.

6. IGGY POP The Passenger: Fotografie di Esther Friedman

Dal 7 novembre all'8 dicembre 2019 ONO arte celebra il 30esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino con la mostra “Iggy Pop The Passenger. Fotografie di Esther Friedman”.