Mu(ri)torna resta in ascolto

quando? sabato 15 dicembre 2018

a che ora? rigorosamente alle 19.03 (PUNTUALISSIMI!)

dove? in Via s.Vitale 57 (BO)

Primo nuovissimo appuntamento per sostenere Muri Di Versi e la prossima edizione del Festival di P O E S I A D I S T R A D A più #social di Bologna.

Ricominciamo con la "socialità poetica", con la voglia di stare insieme, di riscaldarci, di chiacchierare, di raccontarci una storia lunga 4 anni. Cosa ti aspetta? 1) un mix esplosivo di poesia, musica e arte visiva 2) un sacco di aggiornamenti sulla neonata Associazione e tutti i nuovi progetti di #muridiversi 3) una #secret #performance pazzesca 4) uno spazio d'arte che ti farà perdere la testa.



Ah...! Ecco, un'ultima cosa: perché dovresti venire e #sostenereilmuro? Perché Muri di Versi è, e vuole rimanere, un festival di strada interamente GRATUITO; vuole continuare ad essere una festa di socialità arte #poesia e #comunità, un momento lungo due giorni in cui potersi sentire parte di un esperimento, un motivo per stare insieme e fare, parole e corpo!



Ti aspettiamo nello Studio d'Arte Nino Noce in Via s.Vitale 57: tu porta gli amici e gli appassionati ché tarallucci&vino ce li abbiamo noi... e RICORDA: RESTA IN ASCOLTO!



Per info scrivi a muridiversi@gmail.com