Mu(ri)torna: via le mani dagli occhi

MU(ri) TORNA con VIA LE MANI DAGLI OCCHI

_SECRET PERFORMANCE_



quando? sabato 2 marzo 2019

a che ora? rigorosamente alle 19.03 (PUNTUALISSIMI!)

dove? in via del Porto 15



Secondo appuntamento di socialità poetica per sostenere Muri Di Versi e la prossima edizione del Festival di POESIA DI STRADA più #social di Bologna che quest'anno si terrà il 18 e 19 maggio, sempre in Social Street Via Fondazza.

_



VIA LE MANI DAGLI OCCHI.



Per la poesia e per voi che siete la nostra comunità. Per guardarci in faccia e capirci qualcosa in più. Per la forza dell'incontro, per le sorprese e per il vino.Per la magia dei corpi che stanno vicini, per tutte le vostre storie. Per sorprendervi, per fare luce insieme e perché ne vale la pena.



Dovresti venire e #sostenereilmuro!



Muri di Versi è, e vuole rimanere, un festival di strada interamente GRATUITO, vuole continuare ad essere una festa di socialità arte #poesia e #comunità. Abbiamo bisogno di te!



Ti aspettiamo in PORTO 15 in Via del Porto 15... e RICORDA: VIA LE MANI DAGLI OCCHI.



* contributo di 5,00 euro * per info scrivi a muridiversi@gmail.com