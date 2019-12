Natale e feste al museo: le aperture straordinarie 2019-2020

Tra aperture straordinarie, visite guidate alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee, visite a tema, laboratori educativi e l'iniziativa “Sto al MAMbo per le Feste” con le giornate d'arte dedicate a bambini e ragazzi durante le vacanze scolastiche, anche quest'anno sono numerose le opportunità di vario genere che le sedi dell'Istituzione Bologna Musei offrono al pubblico per trascorrere le festività natalizie tra arte, storia e cultura.

Di seguito gli orari di apertura osservati nei giorni festivi nelle singole sedi, e un'agenda giornaliera con tutte le attività fruibili nel periodo dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Nei restanti giorni compresi nello stesso periodo, i musei osservano i consueti orari di apertura, consultabili sul sito www.museibologna.it.



ORARI DI APERTURA STRAORDINARIA E GIORNI FESTIVI

Aperture Vigilia, Natale e Santo Stefano: Mast con la bellissima mostra “Anthropocene” (martedì 24 dicembre, ore 10–16, mercoledì 25 dicembre, ore 12–19, giovedì 26 dicembre, ore 10–19). “Chagall. Sogno e Magia” a Palazzo Albergati: 24 dicembre 10.00 – 17.00; 25 dicembre 16.00 – 20.00; 26 dicembre 10.00 – 20.00.



Lunedì 23 dicembre 2019

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) h 10.00 – 18.30 *

* apertura straordinaria in occasione della mostra temporanea Children. McCurry - Erwitt - Mitidieri allestita presso l'Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa.

Il biglietto della mostra dà diritto all'ingresso gratuito nelle Collezioni Comunali d'Arte (valido fino al 12 gennaio 2020). Info e orari completi della mostra sul sito www.childrenbologna.it



Martedì 24 dicembre 2019 (Vigilia di Natale)

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14) h 10.00 – 14.00

Museo Morandi (via Don Minzoni 14) h 10.00 – 14.00

Villa delle Rose (via Saragozza 228/230) h 10.00 – 14.00 *

* orario di apertura mostra temporanea Atleti, Cavalieri e Goleador 3000 e… 110 anni di sport da Felsina al Bologna Football Club

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) h 10.00 – 14.00

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) h 10.00 – 17.00 *

* apertura straordinaria in occasione della mostra temporanea Children. McCurry – Erwitt - Mitidieri allestita presso l'Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa.

Il biglietto della mostra dà diritto all'ingresso gratuito nelle Collezioni Comunali d'Arte (valido fino al 12 gennaio 2020). Info e orari completi della mostra sul sito www.childrenbologna.it

Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) h 9.00 – 13.00

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) h 10.00 – 14.00

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) h 9.00 – 13.00

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) h 9.00 – 13.00



Mecoledì 25 dicembre 2019 (Natale)

chiusura di tutte le sedi



Giovedì 26 dicembre 2019 (Santo Stefano)

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14) h 10.00 - 18.30

Museo Morandi (via Don Minzoni 14) h 10.00 - 18.30

Villa delle Rose (via Saragozza 228/230) h 14.00 – 18.00 *

* orario di apertura mostra temporanea Atleti, Cavalieri e Goleador 3000 e… 110 anni di sport da Felsina al Bologna Football Club

Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) h 9.00 – 13.00

Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2) h 10.00 – 18.30 / h 10.00 – 20.00 solo Sezione Etrusca permanente al primo piano del museo

* orario di apertura mostra temporanea Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna h 10.00 – 20.00

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) h 10.00 - 18.30

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) h 10.00 – 18.30 *

* Il biglietto della mostra temporanea Children. McCurry – Erwitt - Mitidieri allestita presso l'Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa dà diritto all'ingresso gratuito nelle Collezioni Comunali d'Arte (valido fino al 12 gennaio 2020). Info e orari completi della mostra sul sito childrenbologna.it

Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) h 10.00 - 18.30

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) h 10.00 - 18.30

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) h 10.00 - 18.30

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) h 10.00 - 14.00



Lunedì 30 dicembre 2019

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) h 10.00 – 18.30 *

* apertura straordinaria in occasione della mostra temporanea Children. McCurry – Erwitt - Mitidieri allestita presso l'Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa. Il biglietto della mostra dà diritto all'ingresso gratuito nelle Collezioni Comunali d'Arte (valido fino al 12 gennaio 2020). Info e orari completi della mostra: www.childrenbologna.it



Martedì 31 dicembre 2019

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14) h 10.00 – 14.00

Museo Morandi (via Don Minzoni 14) h 10.00 – 14.00

Villa delle Rose (via Saragozza 228/230) h 10.00 – 14.00 *

* orario di apertura mostra temporanea Atleti, Cavalieri e Goleador 3000 e… 110 anni di sport da Felsina al Bologna Football Club

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) h 10.00 – 14.00

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) h 10.00 – 17.00 *

* apertura straordinaria in occasione della mostra temporanea Children. McCurry – Erwitt - Mitidieri allestita presso l'Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa. Il biglietto della mostra dà diritto all'ingresso gratuito nelle Collezioni Comunali d’Arte (valido fino al 12 gennaio 2020). Info e orari completi della mostra: www.childrenbologna.it

Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) h 9.00 – 13.00

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) h 10.00 – 14.00

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) h 9.00 – 13.00

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) h 9.00 – 13.00



Mercoledì 1 gennaio 2020 (Capodanno)

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14) h 10.00 - 18.30

Museo Morandi (via Don Minzoni 14) h 10.00 - 18.30

Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2) h 12.00 – 18.30 / h 12.00 – 20.00 solo Sezione Etrusca permanente al primo piano del museo*

* orario di apertura mostra temporanea Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna h 12.00 – 20.00 Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) h 10.00 – 18.30 *

Il biglietto della mostra temporanea Children. McCurry – Erwitt - Mitidieri allestita presso l'Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa dà diritto all'ingresso gratuito nelle Collezioni Comunali d'Arte (valido fino al 12 gennaio 2020). Info e orari completi della mostra sul sito www.childrenbologna.it



Lunedì 6 gennaio 2020 (Epifania)

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14) h 10.00 - 18.30

Museo Morandi (via Don Minzoni 14) h 10.00 - 18.30

Villa delle Rose (via Saragozza 228/230) h 10.00 - 18.00 *

* orario di apertura mostra temporanea Atleti, Cavalieri e Goleador 3000 e… 110 anni di sport da Felsina al Bologna Football Club

Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2) h 10.00 – 18.30 / h 10.00 – 20.00 solo Sezione Etrusca permanente al primo piano del museo*

* orario di apertura mostra temporanea Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna h 10.00 – 20.00

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) h 10.00 - 18.30

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) h 10.00 – 18.30 *

Il biglietto della mostra temporanea Children. McCurry – Erwitt - Mitidieri allestita presso l'Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa dà diritto all'ingresso gratuito nelle Collezioni Comunali d'Arte (valido fino al 12 gennaio 2020). Info e orari completi della mostra sul sito www.childrenbologna.it

Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) h 10.00 - 18.30

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) h 10.00 – 18.30

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) h 10.00 - 18.30

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) h 10.00 - 14.00



Si ricorda inoltre che Casa Morandi (via Fondazza 36) è aperta solo su prenotazione nei seguenti giorni e orari: venerdì e sabato h 14.00 – 16.00 | domenica h 11.00 – 13.00 (da ottobre a maggio).

Prenotazione obbligatoria tel. +39 051 6496611 (entro le h 13.00 del mercoledì precedente la visita).