Musei, dal 16 al 22 novembre: conferenze, laboratori, concerti, visite guidate

Istituzione Bologna Musei, gli appuntamenti dal 16 al 22 novembre

Ogni settimana i Musei Civici di Bologna propongono un ricco calendario di appuntamenti, per svelare le loro collezioni e raccontare aspetti ed episodi inediti e curiosi della storia della città, anche attraverso punti di vista differenti e insoliti accostamenti fra le diverse collezioni.

Conferenze, laboratori, concerti, visite guidate, visite in lingua sono i principali "strumenti" di questo racconto, che si dispiega lungo millenni di storia, dai primi utensili in pietra di uomini vissuti 800.000 anni fa ai prodotti dell'attuale distretto industriale, dalla pittura alle varie forme dell'arte moderna e contemporanea, dalla musica alle grandi epopee politiche e civili.

Di seguito gli appuntamenti in programma da venerdì 16 a giovedì 22 novembre.



IN EVIDENZA

giovedì 22 novembre

ore 18: Casa Morandi - via Fondazza 36

"Umberto Bonfini. Un dottore a Grizzana. Dalla medicina alla fotografia"

Inaugurazione della mostra, a cura di Claudio Spottl.

Per l'occasione, si terrà una performance musicale di Marco Tascone e Carlo Alberto Montori del gruppo LeFragole.

Ingresso: gratuito

Info: www.mambo-bologna.it



PER I BAMBINI

sabato 17 novembre

ore 10 e ore 11.15: Museo della Musica - Strada Maggiore 34

In occasione della rassegna The Best of

"Mamamusica IV" (II incontro) Laboratorio in 4 incontri per bambini da 0 a 36 mesi e genitori.

Alle ore 10 per bambini da 0 a 18 mesi; alle ore 11.15 per bambini da 25 a 36 mesi.

Un progetto del Museo della Musica in collaborazione con Associazione Musica e Nuvole. Con Chiara Bartolotta, Luca Bernard, Linda Tesauro.

Uno spazio musicale speciale, emozionante ed inclusivo per grandi e piccolissimi in cui l'attenzione si concentra esclusivamente sui suoni. Canti e ritmi provenienti da repertori molto diversi, un avvolgente abbraccio di suoni scandito anche da intensi silenzi, in cui adulti e bambini costruiscono una relazione comunicativa unica, per scoprire e riscoprire l' incanto di esprimersi attraverso la musica.

Prenotazione obbligatoria solo online su www.museibologna.it/musica.

Si richiede conferma o eventuale disdetta entro il giovedì precedente la data del laboratorio.

Ingresso: € 5,00 a partecipante

Info: www.museibologna.it/musica

ore 15.30: Museo Archeologico - via dell'Archiginnasio 2

"Tutti in onda" Visita e laboratorio per bambini da 5 a 11 anni dedicati alla mostra "Hokusai Hiroshige. Oltre l'onda", a cura dei Servizi educativi Istituzione Bologna Musei.

Mentre i grandi visitano la mostra o partecipano alla conferenza, i piccoli si divertono in compagnia degli operatori del museo, scoprendo ogni volta nuove immagini, andando a caccia di dettagli e particolari sempre diversi da catturare e rielaborare in laboratorio, realizzando manufatti da portare a casa e collezionare.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496627 oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Durata: 2 ore. L'attività parte con un minimo di 6 bambini.

Ingresso: € 5,00 a bambino + biglietto mostra (gratuito per minori di 6 anni, ridotto da 6 a 17 anni e famiglia)

Info: www.museibologna.it/archeologico

ore 16: Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara 123

"Le meravigliose macchine di Alessandria" Laboratorio per ragazzi da 8 a 14 anni.

Seguendo le tracce di un giovane e curioso Archimede e dei suoi studi presso il Museo di Alessandria d'Egitto, scopriremo con l'aiuto di modelli funzionanti, esperimenti e giochi, il funzionamento di alcuni famosi apparati storici come l’eolipila, il tempio e la fontana di Erone.

I partecipanti dovranno poi aiutare il giovane scienziato e matematico di Siracusa nella costruzione di un modello di catapulta, testandone la gittata con divertenti prove pratiche!

Prenotazione obbligatoria allo 051 6356611 (entro le ore 13 di venerdì 16 novembre).

Ingresso: € 5,00 (gratuito per un accompagnatore adulto)

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale

domenica 18 novembre

ore 16: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14

In occasione della Settimana dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

"A ciascuno il suo nido" Laboratorio per bambini da 5 a 11 anni.

«C'era una casa molto carina, senza soffitto e senza cucina...». L'esperienza delle scuole all’aperto ci fa comprendere che per diventare esploratori del mondo è importante fare tesoro degli insegnamenti della natura. La visita alla mostra "Ritorno al futuro?" e la lettura di alcuni albi illustrati forniscono ai bambini gli strumenti necessari per scoprire il proprio "habitat naturale" costruendo personali rifugi tridimensionali da cui ri-scoprire la realtà.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496627 (mercoledì dalle 10 alle 17 e giovedì dalle 13 alle 17) oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

Info: www.mambo-bologna.it

ore 16.30: Museo della Musica - Strada Maggiore 34

In occasione della rassegna The Best of

"Chi vuol essere costumista?" (I incontro) Laboratorio in due incontri per bambini da 7 a 9 anni. Con Giulia Sassi, in collaborazione con Associazione Senza Titolo.

Un percorso per avvicinarsi al mondo dell'Opera e conoscere le tante figure professionali che lavorano dietro le quinte dei grandi teatri. Visitando il Museo si conosceranno le storie e i protagonisti di famosi spettacoli d'opera, si curioserà tra schizzi e maquette di teatri, si approfondiranno mode e costumi di epoche diverse. In laboratorio, bambini e genitori insieme potranno utilizzare una tavola di studio da costumista per progettare un abito di scena e per realizzare un magnifico accessorio ispirato al proprio costume.

Prenotazione obbligatoria solo online su www.museibologna.it/musica.

Si richiede conferma o eventuale disdetta entro il giovedì precedente la data del laboratorio.

Ingresso: € 5,00 a partecipante

Info: www.museibologna.it/musica



GLI ALTRI APPUNTAMENTI

venerdì 16 novembre

ore 17: Collezioni Comunali d'Arte, Palazzo d'Accursio - Piazza Maggiore 6 / La QUADRERIA. Palazzo Rossi Poggi Marsili - via Marsala 7

Per la rassegna A zonzo per i musei: percorsi tra i patrimonio civici e delle antiche Opere Pie

"Visita guidata alle Collezioni Comunali d'Arte e a La QUADRERIA. Palazzo Rossi Poggi Marsili"

Visita guidata a cura di Paolo Cova, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

La rassegna “A zonzo per i musei”, realizzata dai Musei Civici d'Arte Antica in collaborazione con La QUADRERIA. Palazzo Rossi Poggi Marsili, propone un ciclo di visite guidate che vede coinvolte opere presenti all'interno delle collezioni del Museo Civico Medievale, delle Collezioni Comunali d'Arte, del Museo Davia Bargellini e de La QUADRERIA. Palazzo Rossi Poggi Marsili, di proprietà dell'ASP Città di Bologna.

Le visite guidate si svolgono fino al 21 dicembre, il terzo venerdì di ogni mese alle ore 17.

Ingresso: biglietto Collezioni Comunali d'Arte (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto)

Info: www.museibologna.it/arteantica

sabato 17 novembre

ore 15: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14

"Presentazione del volume 'Per una storia delle scuole all'aperto in Italia'"

In occasione della mostra "Ritorno al Futuro? Dalle scuole all'aperto alle nuove esperienze educative nella natura" il MAMbo ospita in sala conferenze la presentazione del volume di Mirella D'Ascenzo "Per una storia delle scuole all’aperto in Italia" (Edizioni ETS, Pisa, 2018).

Introduce Tiziana Pironi, Università di Bologna. Interventi di Mirella D'Ascenzo, Università di Bologna; Antonella Cagnolati, Università di Foggia; Maria Tomarchio, Università di Catania.

A seguire, visita guidata alla mostra.

Ingresso: gratuito

Info: www.mambo-bologna.org

ore 16: Museo Archeologico - via dell'Archiginnasio 2

Nell'ambito del ciclo Il mondo Fluttuante di Hokusai e Hiroshige: in viaggio tra passato e futuro

"Hiroshige e il giapponismo" Conferenza di Giovanni Peternolli, Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale di Bologna.

Il ciclo "Il mondo Fluttuante di Hokusai e Hiroshige: in viaggio tra passato e futuro" propone cinque incontri per conoscere il "mondo fluttuante" e la maestria di Hokusai ed Hiroshige e il loro profondo impatto sulla cultura giapponese e sull'arte dell'Occidente.

Ingresso: gratuito fino ad esaurimento posti

Info: www.museibologna.it/archeologico

ore 16.30: Fondazione Collegio Artistico Venturoli - via Centotrecento 4

"Gli artisti del Collegio Venturoli. L'incanto dell'arte bolognese"

Un percorso insieme a Roberto Martorelli, Museo civico del Risorgimento, attraverso gli spazi dell'antico Collegio Illiro Ungarico, poi trasformato nell'istituto attuale dal 1825, per volontà dell'architetto Angelo Venturoli.

Tra le sale e i corridoi è possibile ammirare decine di pitture, sculture e disegni realizzati sia dagli artisti che si sono formati nel Collegio, sia di quelli che vi hanno insegnato. Un compendio dell'arte bolognese tra '800 e Novecento.

Sarà possibile ammirare pitture, sculture e disegni realizzati sia dagli artisti che si sono formati nel Collegio, sia di quelli che vi hanno insegnato, con tanti confronti con le opere della Certosa.

Prenotazione obbligatoria allo 051 234866 (lunedì-venerdì, mattino) oppure collegioventuroli@libero.it.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/risorgimento

ore 17: Museo della Musica - Strada Maggiore 34

In occasione della rassegna #novecento / Jazz Insight

"Steal Away" Dedicato a Hank Jones (1918-2010). Narrazione musicale con Emiliano Pintori, pianoforte.

Special guest Stefano Senni, contrabbasso.

Un omaggio al grande pianista Hank Jones, a cento anni dalla sua nascita.

Fratello maggiore di Elvin (batterista dello storico quartetto di John Coltrane) e Thad (insieme a Mel Lewis alla guida di una delle principali Big Band del jazz moderno), Hank Jones è uno dei più grandi pianisti che il jazz abbia mai prodotto, interprete di un repertorio vastissimo, dal tocco leggero e cristallino.

Jones non è stato a capo di nessuna svolta estetica o di rottura, ma ha semplicemente proposto nel corso della sua lunghissima carriera una musica sempre eccellente, sublime, colta e accessibile. A partire da una sua poco conosciuta attività di compositore, ci si soffermerà anche sulla sua suggestiva collaborazione con il bassista Charlie Haden e sulla loro profondissima rilettura del repertorio degli antichi canti dello Spiritual.

"Jazz Insight", ovvero cinque protagonisti della musica americana e africano-americana, di cui quest'anno ricorrono importanti anniversari, raccontati dall'interno, vale a dire dalla prospettiva di un musicista jazz, Emiliano Pintori, in compagnia del pianoforte e dei suoi "ospiti" a sorpresa.

È possibile prenotare i biglietti (con pagamento il giorno dell’evento) dal sito www.museibologna.it/musica.

Ingresso: € 5,00

Info: www.museibologna.it/musica

ore 17: Museo Medievale - via Manzoni 4

"Le ballate medievali italiane"

Concerto dell’Ensemble Centotrecento in collaborazione con l’associazione Musica d'Aannata.

Con Anna Pia Capurso, Federica di Leonardo, Gloria Moretti, canto; Marco Ferrari, Fabio Resta, flauti; Elisabetta Benfenati, Diego Resta, corde; Fabio Tricomi viella, marranzano e percussioni.

Agli esordi del XIV secolo appare in Italia una musica sorprendente, nota oggi con il nome di Ars Nova. Del suo repertorio più antico fanno parte sedici ballate monodiche che sembrano rappresentare un legame tra il movimento letterario dello Stil Novo, che nella ballata ebbe una delle sue forme più importanti, e la musica dell’Ars Nova italiana.

Le ballate a voce sola del 1300 costituiscono senz'altro uno dei repertori più interessanti e misteriosi della musica italiana; esse conservano echi del mondo precedente e accolgono in pieno le possibilità ritmiche della nuova notazione misurata, nata per fissarne in modo prima sconosciuto le straordinarie sottigliezze esecutive.

l’Ensemble Centotrecentonasce nel 2017 da un lungo sodalizio tra musicisti che avevano già collaborato nei gruppi Sine Nomine, Acantus e Salon de Musiques. Questi ensemble, si sono esibiti nei più importanti festival d’Europa e hanno realizzato una notevole produzione discografica.

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto)

Info: www.museibologna.it/arteantica

domenica 18 novembre

ore 10.30: Museo Davia Bargellini - Strada Maggiore 44

Per il ciclo Il filo d'Arianna: collezioni tessili ai Musei Civici d'Arte Antica

"Dipingere con la seta" Visita guidata con Silvia Battistini, curatrice delle Collezioni Comunali d'Arte.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 11: Museo per la Memoria di Ustica - via di Saliceto 3/22

"Visita guidata al Museo per la Memoria di Ustica"

Una visita al luogo che l'artista francese Christian Boltanski ha creato per la città in ricordo delle vittime della tragedia di Ustica. Un'occasione per riflettere sulla memoria e sull'identità di ciascuno di noi, ripercorrendo le vicende della nostra storia contemporanea.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496627 (mercoledì dalle 10 alle 17 e giovedì dalle 13 alle 17) oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Ingresso museo: gratuito

Visita guidata: € 4,00. Per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna € 3,00

Info: www.mambo-bologna.org

ore 15: Cimitero della Certosa - via della Certosa 18

"Certosa monumentale"

Un'occasione insieme a Monica Fiumi per scoprire la Certosa che svela le sue meraviglie alla luce del giorno. Straordinari artisti interpreti delle scuole ottocentesche e del novecento, monumenti di immensa bellezza e carica emotiva, personaggi di ieri e di oggi. Una visita alla scoperta dei luoghi più significativi del primo cimitero monumentale d’Europa.

A cura di GAIA Eventi.

Prenotazione obbligatoria a info@guidegaiabologna.it oppure allo 051 9911923 (lunedì-venerdì, ore 10-13).

Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).

Ingresso: € 12,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della Certosa)

Info: www.museibologna.it/risorgimento

ore 16: Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara 123

"Il treno ha fischiato"Visita guidata.

Un percorso attraverso le collezioni del museo per approfondire, prendendo spunto da testi letterari e brani musicali, la storia delle trasformazioni sociali, urbanistiche ed economiche, conseguenti all'introduzione della macchina a vapore, che hanno modificato, nel corso del XIX secolo, sia l'aspetto della città che le abitudini e i modi di vita dei bolognesi.

L'occupazione napoleonica e la successiva restaurazione pontificia portano al collasso definitivo l'industria della seta, costringendo la città a ripiegarsi su di un'economia legata alla trasformazione di prodotti agricoli e a ricercare nuove forme di produzione sul modello della Rivoluzione Industriale. Negli anni Sessanta l'Istituzione Aldini Valeriani attiva, per prima in Italia, i corsi civili per macchinista a vapore e telegrafista. Contemporaneamente, il Comune promuove lavori pubblici destinati a modificare l’assetto del centro storico, aprendo - ad esempio - la spaziosissima Via Indipendenza, abbellendo i palazzi del governo e altri luoghi di pubblico decoro.

La città affida in gestione a concessionarie private la rete di illuminazione a gas, avvia le prime tramvie a cavalli e ripristina l’antico acquedotto romano nel 1881. Altri interventi interessano gli impianti fognari, le nuove sedi del macello e dei mercati alimentari.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6356611 (entro le ore 13 di venerdì 16 novembre).

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto)

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale

ore 16.30: Collezioni Comunali d'Arte, Palazzo d'Accursio - Piazza Maggiore 6

"L'anima e il corpo. Immagini del sacro e del profano tra Medioevo ed Età Moderna" Visita guidata alla mostra con Ilaria Negretti, , RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto)

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 16.30: Museo Archeologico - via dell'Archiginnasio 2

"Viaggio in Giappone" Visita guidata alla mostra "Hokusai Hiroshige. Oltre l'onda", a cura dei Servizi educativi Istituzione Bologna Musei.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496627 oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Durata: 1 ora e 15' ore. La visita parte con un minimo di 6 partecipanti.

Ingresso: € 4,00 + biglietto mostra

Info: www.museibologna.it/archeologico

giovedì 22 novembre

ore 16.30: Museo Medievale - via Manzoni 4

"Lodi per ogni ora. I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco"

Visita guidata alla mostra con Ilaria Negretti, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto)

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 19: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14

Nell'ambito della rassegna I favolosi '80

"1985. Adelita Husni-Bey"

A grande richiesta, MAMbo ripropone l'appuntamento del giovedì dedicato a dieci opere, dieci artisti, dieci anni: trenta minuti per raccontare un'opera della mostra "That's IT!".

Dieci incontri coinvolgenti per rivivere l'atmosfera dei favolosi anni '80. Ogni appuntamento sarà dedicato ad un artista presente in mostra il cui anno di nascita diventa un pretesto per per ripercorrere o conoscere gli accadimenti, le immagini, i protagonisti, le mode, le HIT del periodo. Chi c'era se lo ricorderà, chi non c'era... lo scoprirà.

Per ragazzi dai 12 anni in su e adulti. A cura del Dipartimento educativo MAMbo.

E se conservi il biglietto di ingresso, agli appuntamenti seguenti paghi solo il costo della visita guidata.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 allo 051 6496627 (mercoledì dalle 10 alle 17 e giovedì dalle 13 alle 17) oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Ingresso: € 4,00 per visita a persona + ingresso mostra ridotto € 4,00 (adulti). Per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna € 3,00 per visita a persona + ingresso mostra € 3,00

Info: www.mambo-bologna.org