Musei Civici di Bologna: laboratori, concerti, visite guidate

Ogni settimana i Musei Civici di Bologna propongono un ricco calendario di appuntamenti, per svelare le loro collezioni e raccontare aspetti ed episodi inediti e curiosi della storia della città, anche attraverso punti di vista differenti e insoliti accostamenti fra le diverse collezioni.

Conferenze, laboratori, concerti, visite guidate, visite in lingua sono i principali "strumenti" di questo racconto, che si dispiega lungo millenni di storia, dai primi utensili in pietra di uomini vissuti 800.000 anni fa ai prodotti dell'attuale distretto industriale, dalla pittura alle varie forme dell'arte moderna e contemporanea, dalla musica alle grandi epopee politiche e civili.

Di seguito gli appuntamenti in programma da venerdì 17 a giovedì 23 agosto.

IN EVIDENZA

martedì 21 agosto

ore 21: Museo della Musica - Strada Maggiore 34

In occasione di (s)Nodi: dove le musiche si incrociano e nell'ambito di Bologna Estate

"Mazzotta/Galeone duo"

La particolare versatilità di Maria Mazzotta ne fa una tra le voci più importanti del panorama della world music, alla quale si accosta con estremo rispetto e meticolosa ricerca, spaziando con naturalezza dalle sonorità del Sud Italia alle cadenze balcaniche, accompagnata dal fisarmonicista Bruno Galeone, giovane e talentuoso artista originario del Madagascar.

Due autori ed interpreti da anni impegnati nello studio della tradizione perchè da sempre affascinati dai suoi valori più veri, resistenti ed imprescindibili come radici. Il mantice della fisarmonica di Bruno Galeone incontra la voce di Maria Mazzotta e i due musicisti propongono un repertorio che attinge dalla tradizione del Sud Italia e dei Paesi del Mediterraneo, per farla propria ed influenzarla con le sonorità contemporanee, esprimendo in questo modo il proprio gusto e il proprio stile nelle rielaborazioni.

Il duo si è esibito in numerosi concerti nelle diverse regioni del Sud Italia, si è distinto per aver partecipato al prestigioso Festival "Les Suds à Arles" (Arles, Francia - luglio 2017) e per essere stato protagonista delle musiche dello spettacolo "Dos Tierras" della compagnia spagnola del ballerino Miguel Ángel Berna tenuto nel Santuario Virgen de La Fuente a Peñarroya de Tastavins (Spagna - luglio 2017).

È possibile prenotare i biglietti (con pagamento il giorno dell'evento) dal sito www.museibologna.it/musica.

Ingresso: € 10,00. Per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna € 8,00

Info: www.museibologna.it/musica



PER I BAMBINI

"Estate al museo 2018. I campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei"

Dall'11 giugno al 14 settembre i campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei offrono a bambini e ragazzi un'opportunità unica di vivere un'esperienza a contatto con il ricco patrimonio culturale della nostra città.

Due i moduli, distinti per fasce d'età: "L'arte è un diritto naturale. Un'estate 'a passo di lumaca'", per bambini da 5 a 11 anni (11 giugno-14 settembre); "That's Summer. Io sto con l'artista" per ragazzi da 11 a 16 anni (25-29 giugno e 27-31 agosto).

Il tema della settimana dal 20 al 24 agosto è "Facciamo che siamo...".

L'estate, si sa, è la stagione del gioco! Ci si ritrova in piazza per stare insieme, si corre nel parco e si fanno capriole sul prato per scandire il ritmo di queste lunghe giornate. Una settimana dedicata al grande tema del gioco, che sarà indagato da diversi punti di vista: dalla riscoperta di come si giocava nel passato, al gioco di finzione per mettere in scena i nostri personaggi immaginari, fino al "gioco serio" dell'arte contemporanea. Queste tematiche saranno approfondite anche grazie a visite speciali al Museo Davia Bargellini e alla mostra temporanea "That’s IT!" presso il MAMbo.

Per informazioni ed iscrizioni:

Dipartimento educativo MAMbo: tel. 051 6496628 (martedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 17) oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Info: www.museibologna.it



GLI ALTRI APPUNTAMENTI

domenica 19 agosto

ore 17: Museo per la Memoria di Ustica - via di Saliceto 3/22

"Visita guidata al Museo per la Memoria di Ustica"

Una visita al luogo che l'artista francese Christian Boltanski ha creato per la città in ricordo delle vittime della tragedia di Ustica. Un'occasione per riflettere sulla memoria e sull'identità di ciascuno di noi, ripercorrendo le vicende della nostra storia contemporanea.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496627 (martedì e giovedì dalle 9 alle 17) oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Ingresso museo: gratuito

Visita guidata: € 4,00. Per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna € 3,00

Info: www.mambo-bologna.org

mercoledì 22 agosto

ore 19-21: Casa Carducci - Piazza Carducci 5 / Casa Morandi - via Fondazza 36

Nell'ambito della rassegna Rosso di sera, Bologna si svela e di Bologna Estate

"Di casa in casa. Da Casa Carducci a Casa Morandi"

Un itinerario cittadino per conoscere due grandi maestri e visitare alla luce del tramonto le dimore in cui hanno vissuto e in cui hanno preso forma le loro opere.

La "casa dei pensieri e degli affetti miei" del poeta Giosue Carducci e le stanze intime in cui Giorgio Morandi ha dipinto le nature morte che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496628 oppure a mamboedu@comune.bologna.it.

Ritrovo: Casa Carducci, Piazza Carducci 5.

Num. minimo partecipanti: 9

Ingresso a partecipante: € 8

Info: www.bolognaestate.it

ore 20.30: Cimitero della Certosa - via della Certosa 18

Nell'ambito della rassegna Certosa di Bologna. Calendario estivo e di Bologna Estate

"Perché non parli. Estasi e tormento nei capolavori della Certosa"

Per oltre un secolo e mezzo i bolognesi hanno chiamato i migliori artisti per realizzare i propri monumenti. Un percorso notturno tra logge, chiostri e sale alla scoperta di delicate statue neoclassiche, impressionanti marmi veristi, voluttuosi bronzi liberty.

A cura di Associazione Culturale Didasco.

Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).

Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).

Iniziativa rivolta ai soci dell'Associazione Culturale Didasco, con possibilità di associarsi al momento della visita. Quota associativa € 10,00 (prima visita in regalo).

Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna riceveranno un omaggio all'ingresso.

Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno devoluti per la valorizzazione della Certosa)

Info: www.museibologna.it/risorgimento

giovedì 23 agosto

ore 17.30: Museo Medievale - via Manzoni 4

"Ospiti tedeschi. Goldschmiede und Bildhauer"

Visita guidata alla mostra a cura di Ilaria Negretti, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Da diversi anni i Musei Civici d'Arte Antica propongono l'iniziativa "Ospiti", in occasione della quale vengono mostrate temporaneamente al pubblico opere frutto di scambi attivati in occasione dell'esposizione di opere delle proprie collezioni presso altri musei italiani e stranieri.

In questa occasione si tratta di oggetti che provengono da due musei tedeschi: un prezioso reliquiario a busto del capo di san Paolo dal Museo della Cattedrale di Muenster e una scultura in legno rinascimentale raffigurante il "Cristo Salvatore" dal Maximilianmuseum di Ausburg.

Ingresso: biglietto museo (€ 5 intero / € 3 ridotto)

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 19-21: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14

"Proiezione del video "Rosanna Chiessi, L'ULTIMA INTERVISTA, dagli esordi a Shimamoto"

Mentre nella Project Room del MAMbo è in corso, fino al 16 settembre, la mostra "Rosanna Chiessi. Pari&Dispari", nella sala conferenze del museo viene proiettata un’intervista inedita rilasciata da Rosanna Chiessi nel gennaio del 2016, due mesi prima della sua scomparsa, dal titolo "Rosanna Chiessi, L'ULTIMA INTERVISTA, dagli esordi a Shimamoto" di Kerstin Petrick ed Enrico Magnani.

Ingresso: gratuito

ore 19.30: Nell'ambito della rassegna I favolosi '80 e di Bologna Estate

"1986. The Cool Couple"

10 opere, 10 artisti, 10 anni: quarantacinque minuti per raccontare un'opera della mostra "That's IT!". Dieci incontri coinvolgenti per rivivere l'atmosfera dei favolosi anni '80.

Ogni appuntamento è dedicato ad un artista presente in mostra il cui anno di nascita diventa un pretesto per per ripercorrere o conoscere gli accadimenti, le immagini, i protagonisti, le mode, le HIT del periodo. Chi c'era se lo ricorderà, chi non c'era… lo scoprirà.

Per ragazzi dai 12 anni in su e adulti. A cura del Dipartimento educativo MAMbo.

Info e prenotazioni: tel. 051 6496627 (martedì e giovedì, ore 9-17) oppure 051 6496611 (sabato e domenica, ore 11.30-17) oppure mamboedu@comune.bologna.it.

Ingresso: € 4 per visita a persona + ingresso mostra ridotto € 4 (adulti). Per i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna € 3 per visita a persona + ingresso mostra € 3

Info: www.mambo-bologna.org