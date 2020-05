Il Museo Morandi riapre dopo il lockdown

Riapertura: martedì 19 maggio. Il Museo Morandi si trova all'interno del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna. Nell'autunno 2012, a seguito del trasferimento del Museo Morandi nei propri spazi, MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna ha avviato una nuova progettualità espositiva, presentandosi al pubblico in una nuova veste. La presenza della collezione morandiana - oltre a mettere in risalto la grande influenza dell'artista nel contemporaneo - crea un collegamento con le vicende artistiche bolognesi, con la storia del museo e con le sue ragioni fondanti, generando un forte legame con la Collezione Permanente. Grazie a un continuo incremento del patrimonio garantito da nuove acquisizioni, donazioni e prestiti in comodato, la Collezione è costantemente oggetto di ricerca e rinnovamento.

Museo Morandi (apertura dal 19 maggio)

lunedì chiuso

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 14.00–18.30

sabato, domenica h 11.00–18.30