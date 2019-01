"Mater Panis": la mostra di Silla Guerrini inaugura mtn | museo temporaneo navile

Giovedì 25 gennaio 2019 a partire dalle ore 18.00 opening della mostra di Silla Guerrini "Mater Panis".



L'esposizione "Mater Panis" (25 gennaio - 28 febbraio) inaugura ufficialmente mtn - museo temporaneo navile, il primo museo di quartiere in Italia, che è alla Trilogia Navile, in via John Cage, Bologna. L'ingresso alla mostra è gratuito