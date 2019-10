Museo per la Memoria di Ustica: visita guidata domenicale

Domenica 20 ottobre visita guidata al Museo per la Memoria di Ustica (ore 11:00). Una visita al luogo che l'artista francese Christian Boltanski ha creato per la città in ricordo delle vittime della tragedia di Ustica. Un'occasione per riflettere sulla memoria e sull'identità di ciascuno di noi, ripercorrendo le vicende della nostra storia contemporanea.

Prenotazione obbligatoria allo 051 6496628 (mercoledì h 10-17 e giovedì h 13-17) oppure a mamboedu@comune.bologna.it.Ingresso al museo gratuito