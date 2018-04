Music Beer Festival: musica dal vivo e le birre artigianali

Dal 10 al 12 maggio 2018 torna all’ostello We_Bologna il Music Beer Festival, per la terza edizione che vedrà protagoniste indiscusse la musica dal vivo e le birre artigianali. L’appuntamento è dalle 19.30 nel giardino della struttura in via de’ Carracci 69/14, a pochi passi dalla stazione.

Tre le band musicali che si alterneranno nei giorni del festival e animeranno le serate in un contesto giovane ed internazionale.

Si comincia venerdì 10 maggio con il Duo Bucolico, coppia cantautoriale romagnola pronta a coinvolgere il pubblico in uno spettacolo dai toni ironici e satirici.

A seguire, sabato 11 maggio, la scena è tutta per The Blues Against Youth, con un vero e proprio “one man show” che farà riecheggiare tra le mura dell’ostello i suoni graffianti della musica country, blues e rock.

Chiuderanno sabato 12 i French Kiss : Aloah Beach, band che gioca in casa nel capoluogo emiliano e che con il loro melting pot musicale farà scatenare il pubblico.

Come gli scorsi anni non mancheranno le birre artigianali e lo street food grazie alla collaborazione con i Beer Brothers On The Road, che hanno alle spalle una consolidata esperienza sul territorio nell'organizzazione di eventi all'aperto.

Fra i birrifici proposti ci saranno i bolognesi Birra Beltaine di Granaglione, Zapap di Valsamoggia e Birra del Reno di Castel di Casio, con ospiti da fuori regione come il Birrificio Lariano della provincia di Lecco.

Ad accompagnare le spine una gustosa selezione di fritti proposti da Friggo, con olive all'ascolana, panzerotti ripieni, verdure pastellate, crema fritta ed altro ancora.



Le serate sono ad ingresso gratuito. Inizio concerti ore 20.30.



Con il Music Beer Festival si apre la rassegna Playa Bologna: un ricco calendario di concerti dal vivo all’ostello che si svolgerà tutti i giovedì da maggio a settembre.