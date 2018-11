Musica e acqua, nuovi appuntamenti per accogliere l’autunno con free walking tour

L’autunno è arrivato… e anche noi di Free Walking Tour Bologna abbiamo deciso di dargli il giusto benvenuto nell’unico modo che conosciamo, camminando. Per la stagione, abbiamo scelto due elementi fondamentali che contraddistinguono la città di Bologna: la musica e l’acqua. Infatti, la città vanta una tradizione musicale di lunghissima data che le è valsa nel 2006 il titolo di “Città Creativa delle Musica”. Partendo proprio da questo riconoscimento, abbiamo deciso di disegnare un itinerario che avesse la musica non solo come sottofondo ai nostri passi ma che potesse esprimere l’essenza della città. Un’oculata selezione di tracce musicali – spaziando dalla musica classica al contemporaneo, dal cantautorato locale all’hip-hop – vi accompagnerà alla scoperta della città della musica attraverso compositori, cantautori e band che l’hanno resa celebre e raccontato il suo dinamismo, specificità e avanguardismo artistico e culturale.

Il primo appuntamento sarà questo giovedì 1 novembre alle ore 15.30, con ritrovo in Piazza di Porta Ravegnana. L’accesso è libero. La visita sarà tenuta in inglese (prevediamo appuntamenti in italiano a breve; per restare aggiornati seguite la pagina facebook Free Walking Tour Bologna).

Ma non finisce qui: domenica 11 novembre sarà il momento del nostro primo trekking urbano, appositamente dedicato all’acqua. Ci incammineremo alla scoperta del canale Reno, che dalla costruzione della Chiusa di Casalecchio (punto di partenza), per secoli ha bagnato e dato vita alla città di Bologna. Il percorso, partendo dalla Chiusa, seguirà il corso del fiume per poi entrare in città e terminare presso il parco del Cavaticcio. 7 chilometri di natura per ammirare, fotografare e scoprire opere idrauliche e di ingegno umano, e godersi luci e colori dell’autunno. Il ritrovo sarà alle 14.20 presso il cancello della Chiusa di Casalecchio.

Per coloro che avessero difficoltà a raggiungerla, ci vediamo alle 13.45 in stazione a Bologna (entrata principale, sotto l’orologio) per prendere il treno e muoverci insieme verso Casalecchio (si prega di munirsi di biglietto anticipatamente). La prenotazione è obbligatoria. Il costo di partecipazione è di 10€ a persona.

Per info e prenotazioni www.freewalkingtouritalia.com o all’indirizzo info@freewalkingtouritalia.com e numero 3351627175 (Giovanni).

