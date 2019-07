Musica al Parco della Montagnola: gli eventi di questa settimana

La settimana prende il via martedì 9 luglio con il live di Laino & Broken Seeds, che fonde la tradizione della musica folk americana con i ritmi delle marching bands del Mardi Gras di New Orleans e riporta l'eco delle voci del blues delle origini, raccontando storie di vita quotidiana.

Mercoledì 10 si prosegue con la Erj Orchestra, diretta dal trombonista e arrangiatore Roberto Rossi e dal direttore artistico Piero Odorici, è composta da 17 elementi, tra cui noti musicisti professionisti jazz dell’Emilia Romagna e alcuni dei migliori giovani talenti e studenti della regione.

Giovedì 11, invece, spazio agli Early Vibes, per una serata dominata dalla dalla passione per la musica “in levare”, in particolar modo l'Early Reggae.

Il weekend comincia venerdì 12 con Qael, MC/Soul singer di origini molisane, che affianca alla passione per la musica anche per i graffiti che ancora oggi coltiva e pratica.

Sabato 13 luglio a salire sul palco di Montagnola Republic Funky Shui Project & Davide Shorty: Funk Shui Project è un collettivo di musicisti e produttori torinesi attivo dal 2008, che si affida alla voce di Davide Shorty, cantautore, rapper e beatmaker.

Si chiude domenica 14 con Gabriela Mendes, interprete e autrice di spessore internazionale, alla sua prima esibizione italiana, già conosciuta in tutta Europa per la sua musica profondamente radicata nella tradizione dell’isola africana di Capo Verde.

Ma non solo musica in Montagnola, infatti questa settimana torna l’appuntamento con ilcinema all’aperto “A piedi nudi nel prato”. Rassegna curata per il terzo anno consecutivo dal comitato cittadino #FreeMontagnola, questa sera – lunedì 8, ore 21.30 – propone la visione del film “Una strana famiglia”, mentre giovedì 11 sempre alle 21.30 “The Warriors”.

Non manca anche questa settimana l’appuntamento con il benessere all’aria aperta grazie alloYoga del centro Darshan Yoga Bologna – martedì, venerdì alle ore 18.30 e domenica alle 10.00 – e gli Assaggi di Shiatsu tutti i giovedì dalla 18.30 alle 19.30.

Infine, spazio alle attività per le bambine e i bambini tutti i giovedì dalle 18.00 alle 21.00 con“Una Montagnola di ri-giochi”, primo mercatino cittadino delle ragazze e dei ragazzi di Bologna curato dal comitato #FreeMontagnola.

