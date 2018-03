Continuano i concerti d'organo di MUSICA ALL’ANNUNZIATA 2018, giunta alla XIII edizione. La rassegna è organizzata da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, con la direzione artistica di Elisa Teglia, e ha luogo presso la Chiesa della SS. Annunziata, via S.Mamolo 2, sullo stupendo organo Cav. Giuseppe Zanin & figlio 1964



L’organista invitato è Juan Paradell Solé, originario di Igualada (Barcellona), attualmente organista titolare della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”, primo organista emerito della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma, docente di Organo e Canto Gregoriano presso il Conservatorio di Musica “L.Refice” di Frosinone.

Il concerto inizierà insieme alla messa delle 19, della quale l’organo animerà i momenti liturgici più salienti, per poi proseguire oltre la sua conclusione. Verranno eseguite musiche di J.S. Bach, A. Vivaldi, G. Bélier, J. J. Estrada e P. Huber.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Comune di Bologna e grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, Laboratorio Analisi S. Antonio, Lions Club di Budrio.



L’ingresso è a offerta libera. Parcheggio interno

Gallery