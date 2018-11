Musica house, in console Frank Riezzo e Francesco Sansone

Comunicato stampa

DOWNTOWN dinner & dance: nuovo appuntamento con la migliore musica house.

Venerdì 30 novembre 2018

in console FRANK RIEZZO E FRANCESCO SANSONE djs

Venerdì 30 novembre al Downtown (via Sampieri 3 – Bologna) , nuovo appuntamento con la migliore musica house da ballare tutta la notte.

Il djset è affidato a Frank Riezzo e Francesco Sansone. Nella sua suggestiva atmosfera DOWNTOWN propone le formule dell’aperitivo e della cena, con piatti della tradizione locale realizzati dallo chef Fabio Paltretti, accompagnati da ottima musica di intrattenimento selezionata da Max Magnani.

Dalle 00,30 la house music diventerà la protagonista assoluta per ballare e divertirsi tutta la notte.

Formula Aperitivo dalle 21.00 con Max Magnani Dj

Formula Cena 30€

Dalle 23 e 30 entrata disco : In lista fino alle 24 e 30 omaggio donna e ridotto uomo a 10€ con drink.

Dalle 24 e 30 fino all'1.00 10€ ridotto donna e 12€ ridotto uomo con drink.

Dall'1.00 in poi 15€ uomo e 12€ donna con drink

Tavoli Disco da 30€ a persona





DOWNTOWN dinner & dance - Via Sampieri 3 – Bologna

Info e prenotazioni:

3394449193 Matteo

3384503985 Gabry

3386165076 Reggia

3389927082 Davide

3348778720 Enzo