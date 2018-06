Alba in musica: pianoforte e violino a bordo piscina

Torna anche questa estate l'appuntamento con la musica classica all'alba a bordo piscina. Un pianoforte e un violino ci guideranno nella luce soffusa del primo mattino.



Sarà possibile nuotare con il sottofondo musicale o anche solo godersi un momento di pace prima di affrontare una giornata di lavoro in ufficio.



Un repertorio di musiche classiche e rivisitate ci accompagnerà fino a quando il sole sarà alto.



Il prezzo dell'ingresso sarà di 5,50€ con l'uscita entro le ore 8.30 o 7€ per il biglietto giornaliero in piscina.