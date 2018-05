Musical: spettacolo di fine anno

Accademia del Musical di Bologna è orgogliosa di invitarvi al bellissimo Spettacolo di Fine Anno dei corsi!



Sul palco ๐ข ๐ฆ๐ฎ๐ฌ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ฉ๐ข๐ฎ' ๐›๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข, portati in scena dagli allievi che anche quest'anno hanno dato il meglio in tutti questi mesi.......e ve lo dimostreranno! ;) ;)

๐—ก๐—œ๐—ก๐—˜

๐’๐ˆ๐’๐“๐„๐‘ ๐€๐‚๐“

๐™‰๐™€๐™’๐™Ž๐™„๐™€๐™Ž

๐“›๐“ ๐“‘๐“”๐“›๐“›๐“ ๐“” ๐“›๐“ ๐“‘๐“”๐“ข๐“ฃ๐“˜๐“

๐—ฃ๐—˜๐—ง๐—˜๐—ฅ ๐—ฃ๐—”๐—ก

๐‘ฏ๐‘ฐ๐‘ท ๐‘ฏ๐‘ถ๐‘ท ๐‘บ๐‘ฏ๐‘ถ๐‘พ



biglietto unico 5€



per acquistare il biglietto potete rivolgervi direttamente alla segreteria dell'Accademia del Musical

via San Gervasio, 1

Bologna



oppure scriverci su

accademiadelmusical@yahoo.it



๐ŸŽต ๐‹๐š ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž, ๐ข ๐Œ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ข ๐ซ๐š๐ ๐š๐ณ๐ณ๐ข vi aspettano!!!!! ๐ŸŽต